Al Grande Fratello 2024 sarebbe stato lecito attendersi una maggiore partecipazione dei personaggi vip; eppure, a prendersi la scena è uno dei concorrenti Nip, Lorenzo Spolverato. Il suo percorso nel reality vive di numerose dinamiche ma, per questa sera, il suo ruolo è quello di osservare quasi impotente il volere del pubblico. Il modello è infatti al televoto e rischia davvero di essere eliminato dal Grande Fratello 2024. Ma sarà davvero lui ad essere il terzo concorrente a dover lasciare la casa più spiata d’Italia.

Prima di addentrarci in giudizi e analisi tra l’oggettivo e il soggettivo, scopriamo chi è Lorenzo Spolverato: concorrente del Grande Fratello 2024. Un passato difficile, cresciuto nella periferia milanese alternando diversi lavori prima di affermarsi come modello e di vivere alcune esperienze televisive piuttosto note come Temptation Island. Nessuna fidanzata da annoverare nel suo passato, almeno stando alle curiosità note; non a caso, nella casa più spiata d’Italia è sempre più vicino ad Helena Prestes. Ma ora è tempo di riportare il focus sul Grande Fratello 2024 dato che Lorenzo Spolverato rischia di essere il terzo concorrente eliminato del reality.

Lorenzo Spolverato, sulla ‘graticola’ del televoto ma attenzione al colpo di scena…

Evitando un giudizio eccessivamente soggettivo, le possibilità che Lorenzo Spolverato venga eliminato dal Grande Fratello 2024 non sono poi così basse. Nonostante sia tra i più esposti nel reality, sul web non pare ci sia un grande favore nei suoi confronti. Nemmeno il tira e molla con Helena Prestes sembra aver fatto breccia nel cuore dei telespettatori, forse ancora ‘scottati’ dalla lite con Iago e dai furiosi confronti con Yulia Bruschi.

In attesa di scoprire quale sarà il verdetto del pubblico e se Lorenzo Spolverato sarà eliminato dal Grande Fratello 2024, è necessaria una ulteriore considerazione. A dispetto dei giudizi negativi che emergono dal web, la sua dominanza nelle dinamiche più avvincenti del reality, paradossalmente, potrebbe anche spingere i telespettatori a lasciarlo in casa proprio per osservare eventuali risvolti nei vari scenari in cui figura come protagonista.

