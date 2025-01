Luana Ravegnini, chi è l’attrice e conduttrice: dalla tv al cinema

Celebre conduttrice e attrice, Luana Ravegnini è tornata nel 2022 in televisione dopo oltre 10 anni di assenza al timone del programma Check-up, ma la sua carriera affonda le radici alla fine degli anni ’80. Originaria di Roma e classe 1968, il suo esordio in televisione è datato 1987 nel programma di Renzo Arbore Indietro tutta!, che di fatto la lanciò nel mondo dello spettacolo; a seguire, ottiene maggior popolarità nel 1991 quando Corrado la inserisce nel cast de Il pranzo è servito, programma successivamente condotto da Claudio Lippi.

Sempre in Rai, Luana Ravegnini ha anche condotto Sereno variabile su Rai 2 e vari programmi di Rai 1 come Lascia o raddoppia?, Sanremo Giovani e Pole Position, sino alla conduzione di Check-up su Rai 2 il sabato mattina. Diverse anche le esperienze da attrice; ha debuttato al cinema in Caramelle da uno sconosciuto di Franco Ferrini del 1987, per poi essere diretta anche da Christian De Sica in Faccione del 1991 e in Paparazzi di Neri Parenti del 1998.

Luana Ravegnini, il marito Renato Della Valle e la figlia Adele

Per quanto riguarda la vita privata, Luana Ravegnini è sposata dal 2008 con Renato Della Valle e insieme hanno avuto una figlia, Adele; non appartenente al mondo della televisione e dello spettacolo, il marito è un affermato imprenditore operante nel settore immobiliare e industriale. Ma come si è conosciuta la coppia? A raccontarlo è stata la conduttrice in un’intervista al Corriere della Sera dello scorso settembre: “Aveva letto delle mie interviste e aveva pensato che dovevo essere una bella persona“.

L’imprenditore le fece una corte serratissima: “Io avevo aperto un ristorante per avere un punto fermo […] Renato, quando seppe che ero single, iniziò a presentarsi tutte le sere. Mi fece una corte pazzesca, ho tenuto duro per sei mesi, ma sarebbe crollata anche un’elefantessa“. La coppia per dieci anni ha vissuto in Inghilterra assieme alla figlia, una scelta d’amore che la showgirl non rimpiange affatto: “Ho vissuto a Londra per dieci anni, ho seguito mio marito che aveva ricevuto una proposta allettante di lavoro lì. Ho dato priorità alla famiglia, volevo che mia figlia crescesse col padre accanto […]”.

