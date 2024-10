Perché Luca Giglioli è chiamato Giglio al Grande Fratello 2024 e chi è

Ormai concorrenti e pubblico del Grande Fratello 2024 sono abituati a chiamarlo Giglio, ma in realtà il vero nome dell’inquilino del reality è Luca Giglioli. Il soprannome nasce per due motivi: la necessità, anche da parte di Alfonso Signorini e degli addetti ai lavori, di distinguerlo dall’altro Luca presente in Casa (Calvani), nonché come piacevole (e floreale) abbreviativo del suo cognome.

Il bel Giglio, che vari cuori ha già colpito in queste prime settimane di Grande Fratello, ha 24 anni, vive a Reggio Emilia, ed è un parrucchiere ‘figlio d’arte’. L’amore per i capelli è, infatti, una questione di famiglia, visto che per tre generazioni i suoi parenti si occupano di questo. Giglio è cresciuto all’interno del salone di bellezza di famiglia, dove ha imparato quello che oggi è il suo mestiere. Dopo suo nonno Piero, il testimone è passato allo zio Fabrizio e al papà di Luca Giglioli, Filippo.

Cosa cerca Giglio nella sua prossima fidanzata

Parlando della vita amorosa di Giglio, il concorrente del Grande Fratello 2024 è entrato nella Casa da single ma potrebbe trovare una fidanzata proprio tra queste quattro mura. Di certo è interessata a lui Jessica Morlacchi, che ha però ricevuto un due di picche dal ragazzo, più interessato invece a Yulia Bruschi, con la quale pare stia nascendo un feeling sempre più forte (nonostante le sia fidanzata). Di certo, Giglio ha già preso una decisione importante per quella che un giorno sarà la sua fidanzata: vivere il rapporto con leggerezza e spensieratezza. Resta da capire se questa ragazza che riuscirà a conquistarlo sia proprio Yulia o se l’amore arriverà una volta uscito dalla Casa del Grande Fratello 2024.