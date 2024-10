Yulia e Giglio si avvicinano al Grande Fratello 2024: è scattato il bacio?

Tra Yulia e Giglio l’intesa cresce sempre di più nella casa del Grande Fratello 2024, i due concorrenti del reality di Canale Cinque stanno migliorando e approfondendo la loro conoscenza dopo le prime settimane di programma in cui si notava già un certo affiatamento tra i due personaggi del programma condotto da Alfonso Signorini. Dai video spuntati dalla Casa del Grande Fratello si nota una certa affinità tra i due protagonisti del format Mediaset, che sono stati capaci di lasciarsi andare e tra di loro sarebbe scattato anche un bacio, questione che potrebbe creare un problema non di poco conto a Julia, fidanzata anche fuori dal Grande Fratello.

E come simpaticamente teorizzato da Jessica Morlacchi, il famoso anello che il fidanzato ha regalato a Julia potrebbe finire al compro oro, visto il rapporto sempre in crescendo tra la stessa Julia e Giglio.

Giglio e Julia scatenano la rabbia di Jessica Morlacchi al Grande Fratello 2024

Tra i due giovani concorrenti del Grande Fratello Giglio e Julia c’è una terza parte in causa rappresentata da Jessica Morlacchi, la cantante che fin da subito nel programma ha mostrato un certo interesse nei confronti di Giglio si è scagliata contro la compagna di gioco nel reality

Julia si è scagliata così contro Jessica Morlacchi: “Lei è cattiva, io mi sono morsa la lingua, perché se io la volevo attaccare su una cosa sua le dicevo ‘bella almeno io posso mangiare, non c’ho i disturbi alimentari come te’. Ma non cado in basso e non cado nella debolezza, non rispondo alle sue frasi agghiaccianti” ha tuonato la toscana contro la cantante. Intanto tra Giglio e Julia cresce l’intesa e la possibilità di vedere la coppia sempre più vicina, cosa che in parte sta già accadendo al Grande Fratello 2024.