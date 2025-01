Mara Maionchi e Alberto Salerno formano una delle coppie più note dell’industria discografica e dello spettacolo italiano. Un amore nato anche alla grazie alla passione condivisa per la musica, visto che Alberto Salerno, figlio di Nisa, è un paroliere ed autore di tantissimi brani di successo. Qualche esempio? Basti pensare a hit senza tempo come “Terra Promessa” di Eros Ramazzotti, ma anche “Io nascerò” di Loretta Goggi fino al tormentone “Donne di Zucchero” e la bellissima “Io vagabondo” dei Nomadi. La coppia si è sposata nel 1976 e ha condiviso vita privata, ma anche professionale visto che insieme hanno lanciato talenti del calibro di Gianna Nannini e Tiziano Ferro.

Dalla loro unione sono nate anche due figlie: Giulia e Camilla che hanno seguito le orme dei genitori visto che lavorano nel mondo della discografica. Ma come si sono innamorati Mara ed Alberto? A rivelarlo è stata la stessa produttrice discografica nel libro “Ti amo anche oggi” scritto da Mapi Danna.

Mara Maionchi: “con mio marito Alberto Salerno ci conosciamo da sempre”

Mara Maionchi sul compagno di vita e marito Alberto Salerno ha dichiarato: “ci conosciamo da sempre. Era un ragazzo che lavorava come autore alla Ariston”. Proprio grazie alla musica i due si sono incontrati, visto che la Maionchi era all’inizio della sua carriera e lavorava come ufficio stampa, mentre lui era già molto conosciuto. Poi il passaggio alla Ricordi con il paroliere che ha cominciato a corteggiarla anche se la Maionchi non era interessata: “avevo trentaquattro anni ed ero molto concentrata su me stessa, libera e poco romantica”. Eppure alla fine la Maionchi cede all’invito di una cena fuori e da quella notte è scattato qualcosa, visto che Alberto Salerno inizia a corteggiarla fino ad un vero e proprio out out “Mi chiede di sposarlo. Mi blocco, faccio retromarcia”.

La proposta di matrimonio viene accolta non benissimo dalla Maionchi che alla fine decide di sposarlo nonostante la differenza d’eta anche se si è sempre sentita fuori posto: ” i toy-boy non li avevano ancora inventati, neanche le Milf”. La coppia si è posta dopo otto mesi dal primo bacio e da allora non si sono mai più lasciati!