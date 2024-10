Siamo sempre più vicini ad una nuova puntata del Grande Fratello 2024 ma con diversi minuti di anticipo sappiamo già anticipare, con buone probabilità, chi sarà al centro dell’attenzione. Un focus doveroso sicuramente sarà dedicato a Mariavittoria Minghetti impegnata da un possibile flirt con il concorrente nip Tommaso Franchi. Nuova coppia all’orizzonte e solo un fuoco di paglia? Stando alle ultime vicende, pare proprio che la risposta più plausibile sia la seconda; ma andiamo con ordine.

Innanzitutto, chi è Mariavittoria Minghetti al Grande Fratello 2024? Appartiene alla categoria dei concorrenti nip e ne consegue la totale estraneità al mondo dello spettacolo. E’ specializzata in medicina medicina estetica dopo aver completato il rispettivo percorso di studi. La 31enne, originaria di Roma, si trova dunque catapultata in un’esperienza inedita che soprattutto nelle ultime settimane è stata ‘pepata’ dalla possibile liaison con Tommaso Franchi.

Mariavittoria Minghetti, quale destino con Tommaso Franchi al Grande Fratello 2024?

Arriviamo così al possibile tema della serata del Grande Fratello 2024: cosa accadrà tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi? Come vi abbiamo raccontato, tra i due è scattato il bacio ma poche ore dopo il concorrente è sembrato perplesso rispetto all’idea di costruire una vera e propria relazione. Un passo indietro che per alcuni risulta spiazzante, per altri – stando al ‘sentiment’ sui social – è tutt’altro che inatteso.

Dal web non sono infatti pochi coloro che puntano il dito ‘contro’ Mariavittoria Minghetti a proposito del rapporto poco definito con Tommaso Franchi al Grande Fratello 2024. “La vera immatura è lei, altro che Tommaso!” – scrive un utente su X – “E’ proprio immatura… Poi quando arriva la puntata fa la santarellina”. Sempre dal web qualcuno sembra avere le idee chiare anche per ciò che accadrà questa sera: “Mi sento che la brutta figura, anzichè farla Tommaso, la farà Mariavittoria Minghetti”.

