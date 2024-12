Mida, cantante che ha partecipato nella scorsa edizione ad Amici di Maria De Filippi, è arrivato fino alle fasi finali, ottenendo un gran successo. Raccontandosi, l’artista ha spiegato di essere molto determinato, di aver sempre creduto in sé stesso, senza mai buttarsi più. Ad Amici, Mida ha ottenuto una popolarità importante non solamente per via della sua musica ma anche per la storia d’amore vissuta con un’altra concorrente di Amici, Gaia De Martino. La loro relazione è terminata poco dopo, ma non si sono spente le voci e i gossip su altre possibili relazioni di Mida e su un possibile ritorno di fiamma proprio con la ballerina di Amici 23.

El Ma, chi è?/ Da X Factor a Capodanno in musica 2024: "Sogno di diventare un popstar"

Mida: la storia d’amore con Gaia De Martino ad Amici 23 ha fatto sognare i fan

Mida e Gaia De Martino si sono conosciuti ad Amici 23 e hanno iniziato una breve relazione che è terminata poco dopo. Nonostante la durata della loro storia sia stata davvero molto breve, il loro amore è entrato nel cuore dei fan e dei telespettatori che hanno apprezzato la loro purezza e quel rapporto profondo che avevano instaurato. I due si sono lasciati poco prima del serale, preferendo concentrarsi ognuno sul proprio percorso.

Perché Riccardo Fogli ha lasciato i Pooh?/ Rottura per volere di Patty Pravo

Il cantante e la ballerina però sono rimasti nel cuore di tanti e per questa ragione i fan non hanno mai smesso di credere nel loro amore. Ad agosto 2024 si è tornati a parlare di un possibile ritorno di fiamma: i due sono stati paparazzati insieme e poco dopo lui ha condiviso un video dell’ex compagna che balla su Tik Tok. Un segnale, per tanti, della ripartenza del lavoro amore ma così non sarebbe. Tra i due, infatti, ci sarebbe solo affetto. “Della storia d’amore con Gaia resta tutto il bello. Nella vita mai dire mai ma ora siamo pieni di cose da fare”.