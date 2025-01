Chi è Samanta Togni, ballerina e figlia d’arte: “I miei genitori…“

Samanta Togni, ballerina ternana classe 1981, sin da bambina coltiva questa passione indubbiamente ereditata dai suoi genitori; è infatti figlia d’arte, dal momento che sua madre e suo padre, Loredana Camilli e Sandro Togni, sono a loro volta due ballerini. “Il ballo è la colonna sonora della mia vita“, ha confidato in un’intervista a La Nazione nel 2019. “I miei genitori insegnavano danza. Ho iniziato a camminare e ballare insieme. È ciò che mi permette di far respirare l’anima“.

Samanta Togni: “Crisi con mio marito Mario Russo? Serve tempo…”/ Lui a La Volta Buona: “Vissuto un blackout”

La danza è dunque la sua massima espressione artistica, ciò che l’ha resa celebre in Italia ma che le ha permesso di spiccare il volo anche a livello internazionale. Samanta Togni muove i suoi primi passi di danza da bambina e, a soli 13 anni, conquista la finale al Blackpool Dance Festival, partecipando successivamente a diverse gare anche a livello internazionale. Segue poi un’importante esperienza all’estero quando, non ancora maggiorenne, si trasferisce negli Stati Uniti e lì crea un sodalizio professionale con Maksim Chmercovskiy, uno dei più celebri ballerini al mondo.

Mario Russo, chi è il marito di Samanta Togni/ "C'è stata una crisi, stiamo mettendo insieme i pezzi"

Samanta Togni in tv, da Ballando con le stelle a I fatti vostri

Dopo le prime esperienze internazionali, Samanta Togni fa ritorno in Italia e qui svilupperà la sua carriera tra ballo e televisione. Nel 2005 entra nel cast di insegnanti a Ballando con le stelle, debuttando come coach al fianco di Fabrizio Frizzi, partecipando a numerose edizioni del programma e vincendo nel 2016 in coppia con l’attore Iago Garcia.

Parallelamente alla danza, Samanta Togni ha incrementato la sua esperienza anche nel panorama televisivo come conduttrice. Nel 2016, al fianco di Flavio Montrucchio, è stata al timone delle fasi finali del Festival di Castrocaro, a seguire nel 2020/2021, dopo l’addio a Ballando con le stelle, ha co-condotto I fatti vostri su Rai 2 assieme a Giancarlo Magalli.

Samanta Togni, vita privata della ballerina e crisi con il marito Mario Russo/ "Nessun tradimento, ma..."