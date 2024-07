Chi è Simone Dell’Agnello, tentatore di Temptation Island 2024/ E’ un ex calciatore dell’Inter

Temptation Island 2024, chi è il calciatore nel cast

Mentre prosegue l’edizione in onda del viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, continuano a spuntare a galla delle curiosità sul cast di Temptation Island 2024, visto che tra i protagonisti ci sarebbe anche Simone Dell’Agnello, lo abbiamo visto pericolosamente vicino a Siria nei giorni scorsi. Lasciato il mondo del calcio, l’ex giocatore classe 1992 con un passato anche nelle giovanili dell’Inter ha deciso di sfruttare il suo fisico imponente tentando la strada della televisione e approdando quindi nel programma campione di ascolti su Canale Cinque.

Ai tempi della sua carriera dal calciatore, Dell’Agnello ha parlato così come ricorda Fanpage: “Riesco a farmi volere bene perché riesco a capire le altre persone, tra dieci anni farò una grande carriera a livello sportivo. Il mio motto? Per le relazioni che ho vissuto, direi vivi e lascia vivere, stare bene con se stessi, nei limiti del possibile, cercare di comportarsi sempre nel migliore dei modi”.

Simone Dell’Agnello vicino a Siria a Temptation Island 2024

Dopo le prime settimane trascorse nel resort in Sardegna, l’ex calciatore tra le altre di Como, Cuneo, Arezzo e Foggia ha attirato la simpatia di Siria Pingo, che sta mettendo alla prova il suo amore con Matteo a Temptation Island 2024 e Simone Dell’Agnello ci sta mettendo lo zampino, provocando altri dubbi nella coppia, in fase di presentazione il vecchio giocatore dell’Inter ha rivelato anche alcuni dettagli personali: “Sono molto passionale, molto altruista, una persona sensibile, riesco a farmi voler bene anche perché riesco a comprendere le persone che possono essere in un modo magari rispetto a un altro”.

Siria ha ammesso di nutrire un certo interesse per il tentatore di Temptation Island 2024, mentre riguardo alla sua relazione con Matteo ha detto che da tempo non riesce più ad avere le attenzioni sperate, mentre di Dell’Agnello sembra piacerle innanzitutto l’aspetto fisico, vedremo se i timidi approcci iniziali potranno evolversi e diventare qualcosa di più.











