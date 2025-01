Nessuna novità nella vita privata e sentimentale di Stefano De Martino, l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi oramai promosso a conduttore di successo. La conferma arriva dai dati d’ascolto di “Affari Tuoi”, il game show dei pacchi che “orfano” di Amadeus ha trovato nuova vita con il conduttore partenopeo. L’arrivo di Stefano De Martino ha fatto registrare un vero e proprio boom d’ascolti con il programma diventato il più seguito dell’access prime time! Un successo che il conduttore condivide con la sua famiglia e in particolare con il figlio Santiago che ha definito “l’amore della sua vita”.

Da tempo il mondo del gossip e i media si domandano se c’è una nuova donna o fidanzata nella vita di De Martino che dalle pagine del settimanale Oggi ha dichiarato: “io sono innamorato. L’amore della mia vita è mio figlio Santiago”. Nessuna fidanzata quindi all’orizzonte per il popolare conduttore che ha aggiunto: “faccio fatica a pensare di poter amare una donna più di lui”.

Al momento nella vita di Stefano De Martino non c’è spazio per nessuna nuova fidanzata anche se pochi mesi fa il conduttore è stato paparazzato con una misteriosa donna bionda di cui però si sono perse le tracce. Il condotto, infatti, è focalizzato sulla sua carriera televisiva, ma anche sul figlio considerando che ancora oggi si parla della sua relazione oramai passata con Belen Rodriguez. I due hanno formato una delle coppie più ricercate e commentate del mondo dello spettacolo e, nonostante i due si siano lasciati oramai da tempo, l’attenzione mediatica non si è mai spenta.

Proprio il conduttore nel suo show teatrale “Meglio stasera” ha raccontato di un incidente vissuto proprio con Belen all’inizio della loro conoscenze. Una volta arrivati al pronto soccorso tutto lo staff medico si è dedicato alla showgirl lasciandolo nella sala d’attesa. “Lei con pochi graffi, io con ferite profonde” – ha raccontato De Martino precisando “ma medici e infermieri accorrevano tutti al suo capezzale, ginecologi compresi”.