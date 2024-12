Questa sera, 23 dicembre, Stefano De Martino sarà uno degli ospiti di Cena di Natale, l’evento di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Nonostante il grande successo che sta ottenendo con Affari Tuoi, i riflettori sulla sua chiacchierata vita privata non si sono mai spenti e in tanti si chiedono se oggi ci sia una fidanzata nel cuore di De Martino.

Nel corso degli anni, gli sono stati attribuiti diversi flirt e relazioni: da Mariana Rodriguez a Paola di Benedetto, fino ad Alessia Marcuzzi, che ha recentemente rincontrato a Tale e Quale Show. In passato, è stato legato alla stilista Gilda Ambrosio, con la quale mantiene ancora oggi un rapporto d’amicizia. Negli ultimi mesi è spesso stato beccato in compagnia di diverse amiche. Lo scorso maggio, è stato avvistato a bordo della sua barca in Costiera Amalfitana in atteggiamenti affettuosi con una ragazza di nome Martina De Carlo, mentre qualche mese più tardi, durante un weekend di relax in Puglia, è stato paparazzato abbracciato a una misteriosa bionda sotto lo sguardo del figlio Santiago.

Stefano De Martino è fidanzato? Il conduttore di Affari Tuoi svela la verità

Ma c’è veramente una nuova fidanzata nella vita di Stefano De Martino o il cuore del conduttore è ancora libero? Niente da fare, la star di Affari Tuoi è ancora single. Stando a quanto raccontato dall’ex ballerino pochi giorni fa in un’intervista a Vanity Fair, al momento nel suo cuore non c’è nessuna donna. “O meglio, nessuna ha resistito a lungo”, ha precisato De Martino. Fino ad ora, non è riuscito ancora a raggiungere il traguardo del fatidico anno di relazione, ovvero il lasso di tempo che lui considera necessario per poter far conoscere un’eventuale nuova compagna al figlio Santiago, di ormai 11 anni.

Per ora, l’unico amore nella vita di Stefano De Martino rimane il figlio Santiago. A quanto pare, anche lo stesso bambino avrebbe ormai accettato la separazione tra i genitori e vorrebbe una fidanzata per il papà. “Sa che papà ha 35 anni e incontra delle donne. Adesso non gli dispiacerebbe se mi fidanzassi”, ha spiegato l’ex ballerino a Vanity Fair. Da escludere anche un ennesimo ritorno di fiamma con Belen Rodriguez. Dopo anni di tira e molla e ‘guerre’ mediatiche, entrambi hanno deposto le armi e sono ufficialmente divorziati. Per il bene di Santiago, sono anche riusciti a stabilire un buon rapporto, lasciandosi in passato alle spalle.