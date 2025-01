Uno dei grandi amori del mondo dello spettacolo che più ha fatto sognare i fan, è quello tra Stefano De Martino e Belen. I due si sono fidanzati nel 2012, dopo essersi conosciuti ad Amici di Maria De Filippi: l’anno successivo si sono sposati e hanno avuto un bambino, Santiago. La coppia si è lasciata dopo qualche anno e per diverso tempo ha fatto tira a molla. Nel 2021 lei ha avuto un altro bebè, una piccola, Luna Marì, nata dall’amore con Antonino Spinalbese. Anche dopo la nascita della sua seconda figlia, con un altro uomo, Belen è tornata insieme a Stefano De Martino, rimanendo con lui per diverso tempo: i due hanno rotto definitivamente nel 2023. Ma perché si sono lasciati Belen e Stefano De Martino?

Nonostante il grande amore tra i due, a rompere il loro rapporto sia la prima che la seconda volta sono stati diversi tradimenti da parte del ballerino e conduttore tv. A parlarne più di una volta è stata proprio Belen, che ha rivelato come De Martino l’abbia tradita più di una volta.

Perché si sono lasciati Belen e Stefano De Martino? “Cominciata con un tradimento…”

Proprio Belen Rodriguez ha spiegato che il ballerino non è mai stato fedele con lei, anzi, l’ha tradita in più di un’occasione: “Il nostro rapporto non è finito per un tradimento, è iniziato con un tradimento. Perché dopo un mese ho saputo. Però ha fatto finta di niente, perché come ha detto lui, un matrimonio non può finire per un tradimento sciocco” ha rivelato. Per averne conferma, Belen si è confrontata con diverse ragazze, che hanno ammesso tutto subito: “Sono arrivata a dodici, poi ho smesso di chiamare” ha spiegato.

Nonostante Stefano De Martino non abbia mai negato i tradimenti ai danni di Belen, ad un recente podcast ha spiegato di esserci rimasto molto male per le modalità del racconto dell’argentina: “Mi è dispiaciuto sentirle così”, ha spiegato proprio il ballerino.