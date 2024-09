Stefano Fresi, chi è l’attore che debutta in Kostas su Rai1

Oggi giovedì 12 settembre 2024 Caterina Balivo spalancherà le porte de La volta buona su Rai1 a Stefano Fresi, l’attore di Kostas, nuova serie in arrivo su Rai1 da questa sera, per lui si tratta della grande occasione da attore protagonista sul piccolo schermo, dove si ritroverà davanti a milioni di telespettatori in una ghiotta chance di mostrare i frutti del suo lavoro. Intervistato di recente sulle pagine di TV Sorrisi e canzoni, Stefano Fresi ha ammesso che l’emozione per questa grande opportunità ricevuta è tanta:

“Sono agitato, è normale che ci sia preoccupazione perché è il mio primo ruolo da protagonista su Rai1, di serie crime ce ne sono tante, speriamo che il pubblico apprezzi” ha detto l’artista che ha girato per diversi mesi con il resto del cast in Grecia, una serie che sembra avere qualche somiglianza con Il commissario Montalbano e in molti, Stefano Fresi per primo, si augurano che possa ottenere anche il medesimo successo.

Stefano Fresi rivela: “Nella vita non sono un burbero”

Soffermandosi sul paragone con il personaggio da lui interpretato nella nuova fiction Kostas, Stefano Fresi ha rivelato a TV Sorrisi e canzoni alcune caratteristiche del personaggio che interpreterà a partire da oggi giovedì 12 settembre 2024 su Rai1, un poliziotto burbero e dai modi forti per arrivare alla verità nei suoi casi, disposto a tutto ma legato alla sua squadra, nella vita reale invece le cose funzionano diversamente per Stefano Fresi: “Io non sono un burbero ma un grandissimo diplomatico, non amo fare figuracce” ha ammesso tra le pagine del settimanale.

Stefano Fresi si è detto pronto per questa occasione, e riguardo al paragone con Il Commissario Montalbano ha detto senza troppi giri di parole, evidenziando la stessa casa di produzione: “Speriamo di raccogliere il medesimo successo”.