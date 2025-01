Susanna Messaggio, chi è e carriera: da Portobello ai programmi con Mike Bongiorno

Celebre showgirl attiva soprattutto negli anni ’80 e ’90, Susanna Messaggio ha vissuto un grande successo nel panorama televisivo di quei tempi partecipando a celebri programmi del nostro piccolo schermo. Nata a Milano nel 1963, negli anni ’80 è stata valletta di diverse trasmissioni come Portobello di Enzo Tortora nel 1982, ma anche Popcorn di Claudio Cecchetto oltre alla longeva collaborazione con Mike Bongiorno in diversi format, tra cui Telemike e Bis.

Sempre negli anni ’80, Susanna Messaggio ha anche avuto l’occasione di condurre svariate edizioni del Festivalbar tra il 1985 e il 1991. Oltre alla televisione, nel corso degli anni si è avvicinata anche alle tematiche legate alla psicopedagogia e alla psicologia infantile, conseguendo nel 1996 una laurea in pedagogia e collaborando a lungo con l’Università di Milano proprio in qualità di pedagogista.

Susanna Messaggio e la morte della prima figlia Alice: “Un problema cardiocircolatorio…“

Carriera professionale a parte, Susanna Messaggio nella vita privata è ora felicemente sposata con l’attuale marito Giorgio Olivieri, dal quale ha avuto un figlio di nome Iacopo. Prima di questo matrimonio, però, è stata sposata per altre due volte, dal primo matrimonio a 18 anni con il primo marito alle seconde nozze con il secondo marito, Massimo Bergia Zina, dal quale si è poi lasciata. Con lui, però, è diventata mamma due volte: oltre alla secondogenita Martina, Susanna Messaggio è diventata mamma per la prima volta della figlia Alice, morta poco dopo il parto.

Un dolore che ha colpito nel profondo la showgirl che, in un’intervista a Verissimo rilasciata nel 2023, aveva così ricordato la morte della figlia Alice: “Ha avuto un problema cardiocircolatorio ed è andata in cielo. È stato difficile. Ho iniziato a viaggiare per lavoro per alleggerire il mio dolore. Non è possibile però dimenticare, in tutto ciò che facevo vedevo la mia bimba”.