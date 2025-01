Susanna Messaggio e gli amori della showgirl: gli ex mariti e i figli

Showgirl, valletta e celebre volto del piccolo schermo, Susanna Messaggio ha vissuto una lunga carriera televisiva soprattutto negli anni ’80 e ’90, collaborando a lungo anche con Mike Bongiorno nei suoi più iconici format. Ma, percorso professionale a parte, nel suo privato ha anche vissuto importanti amori impreziositi anche dalla maternità. Entrando nel merito della sua sfera sentimentale, Susanna Messaggio si è sposata per la prima volta appena maggiorenne, ma il suo primo matrimonio è però naufragato perché “non sapevo neanche io cosa stessi facendo“, aveva raccontato in un’intervista rilasciata a Verissimo nell’aprile 2023.

Sempre in quell’occasione aveva ripercorso la sua lunga e movimentata vita sentimentale, soffermandosi successivamente sul suo secondo matrimonio celebrato al fianco del suo secondo (ed ex) marito Massimo Bergia Zina, ma anch’esso naufragato: “Abbiamo preso una scelta insieme, ho preferito che fossimo dei buoni amici piuttosto che pessimi amanti“. Da questa unione la showgirl è diventata per la prima volta mamma nel 1992 con la nascita della prima figlia Alice, purtroppo morta poco dopo il parto, e con la secondogenita Martina.

Giorgio Olivieri e Jacopo, marito e terzo figlio di Susanna Messaggio

Archiviati i primi due matrimoni, Susanna Messaggio si è sposata per la terza volta nel 2005 con il suo terzo ed attuale marito Giorgio Olivieri, dal quale ha anche avuto un figlio di nome Iacopo, il suo terzogenito. Parlando sempre a Verissimo della sua attuale storia d’amore, la showgirl aveva confidato: “Il terzo è stato quello della maturità. I suoi occhi azzurri mi hanno stregata”.

La coppia sta insieme ormai da diversi anni e il loro amore è coronato dalla presenza del figlio Jacopo nella loro vita, un vero e proprio collante per la coppia: “Adesso stiamo insieme da 18 anni. Dopo un anno di fidanzamento è nato nostro figlio Jacopo. Io desideravo un maschietto con i suoi occhi azzurri, lui scherzava sul fatto che me lo avrebbe dato e alla fine è veramente venuto così. È intelligente e forte. Siamo una famiglia allargata”.

