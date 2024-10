Ogni settimana che passa serve a familiarizzare, per noi telespettatori, con i concorrenti del Grande Fratello 2024. Lo stesso però vale per i protagonisti che, rotto il ghiaccio delle prime settimane, sembrano ora pienamente consapevoli del loro percorso. Un particolare focus lo merita Tommaso Frachi; il concorrente nip continua ad ergersi protagonista delle dinamiche più curiose del reality, soprattutto a tema sentimentale.

Nelle ultime ore, a proposito di Tommaso Franchi, la luce dei riflettori è puntata sui risvolti sentimentali con Mariavittoria Minghetti. Tra i due la passione è sbocciata, salvo un dietrofront nelle ultime ore che sembra cambiare le carte in tavola. II tema di fondo, sollevato come dubbio dal concorrente, è la ‘sola’ attrazione fisica. “Da parte mia l’attrazione c’è, però non va bene. Poi si apre il discorso dell’età…”. Anche l’aspetto anagrafico frena Tommaso Franchi ma ulteriori chiarimenti arriveranno con la puntata di questa sera.

Tommaso Franchi, al Grande Fratello 2024 senza passare per i casting

Trattandosi di un personaggio non noto al mondo dello spettacolo, c’è ancora chi cerca curiosità oltre il reality e si domanda: ma chi è Tommaso Franchi? Toscano di origini, classe 2000, è nipote del celebre Niccolò Rigani; ovvero uno dei volti di spicco del celebre Palio di Siena che ogni anno attira migliaia di appassionati. Stando alla vicinanza con Mariavittoria MInghetti al Grande Fratello 2024, possiamo dedurre anche il suo attuale stato sentimentale. Nessuna fidanzata lo aspetta fuori dalla Casa più spiata d’Italia ed è dunque single.

Un altro tema relativo a Tommaso Franchi ha interessato non poco gli appassionati del reality: il concorrente del Grande Fratello 2024 aveva infatti spiegato alcuni giorni fa di aver preso parte al reality senza passare per i casting. Una confessione alquanto spiazzante trattandosi di una personalità non nota al mondo dello spettacolo; non è però cosa nuova dato che, già nelle passate edizioni, è accaduto qualcosa di simile.