Genitori Tommaso Franchi, chi sono la madre e il padre del concorrente del Grande Fratello 2024

Tra i concorrenti del Grande Fratello 2024 che hanno catturato maggior curiosità troviamo sicuramente Tommaso Franchi, il giovane idraulico toscano che con la sua tranquillità e spontaneità ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori nel corso di queste settimane. Negli ultimi giorni il giovane ha attirato la curiosità, in particolare quando i genitori di Tommaso Franchi sono diventati un argomento tra i più trattati nella Casa, nelle scorse ore il ragazzo ha rivelato di essere figlio di genitori separati, anche se nessuno l’avrebbe mai detto, come confessato dal gieffino: “Le maestre non avrebbero mai detto che fossi figlio di genitori separati” ha detto sui genitori Tommaso Franchi che con la sua sicurezza e forza non aveva mai dato segnali di debolezza vissuta tra le mura di casa.

Il concorrente del Grande Fratello 2024 ha confessato che in realtà i suoi non sono mai stati insieme per davvero, ma nonostante questo sono comunque molto amici, una storia sicuramente molto curiosa ma che non ha impedito ai genitori di Tommaso Franchi di creare questo legame comunque positivo con il figlio.

Genitori Tommaso Franchi, la curiosità sulla matrigna: “La chiamo mammazza”

Nei giorni scorsi il concorrente del reality di Canale Cinque ha rotto il silenzio con Giglio e Shaila, raccontando qualcosa di più sulla sua vita privata, svelando come il padre abbia avuto un secondo matrimonio. Dei genitori Tommaso Franchi ha rivelato che sono stati capaci di conservare un buon rapporto, riguardo invece alla matrigna ha confessato: “Io la chiamo mammazza perché non mi piaceva matrigna come termine” ha confessato uno dei protagonisti in questi primi giorni di Grande Fratello 2024, spiegando come il rapporto con lei sia comunque ottimo.

Sempre riguardo ai genitori Tommaso Franchi ha svelato che dal secondo matrimonio del padre è nata una ragazza, che quindi è la sorellastra del gieffino.