Rita Dalla Chiesa è diventata nel tempo una personalità cardine del mondo della tv, tanto in qualità di conduttrice quanto nelle vesti di opinionista su questioni di cronaca e attualità. Il suo ruolo di primo piano nel mondo dello spettacolo ha chiaramente spesso acceso i riflettori nel merito della sua vita privata, soprattutto con le curiosità che riguardano il rapporto con i suoi genitori: Carlo Alberto Dalla Chiesa e Dora Fabbo.

Rita Dalla Chiesa ha dovuto vivere il dolore di perdere i suoi genitori – Carlo Alberto Dalla Chiesa e Dora Fabbo – in maniera prematura e al contempo drammatica. Il padre è parte integrante della storia italiana, volto storico della lotta alla criminalità organizzata: impegno lodevole che purtroppo gli costò la vita a causa di un attentato terroristico. Era il 1982 quando Cosa Nostra organizzò l’assassinio del generale: un terribile gesto che coinvolse anche la seconda moglie del padre di Rita Dalla Chiesa, Emanuele Setti Carraro.

Rita Dalla Chiesa e il ricordo dei genitori: “La paura è stata fatale per mamma…”

A proposito dei genitori di Rita Dalla Chiesa, anche sua madre Dora Fabbo è tristemente passata a miglior vita in maniera prematura; la donna, nel 1978, morì improvvisamente a causa di un infarto. Un dolore sicuramente ancora vivido nel cuore della conduttrice che troppo presto ha dovuto salutare i propri genitori.

Nel tempo, Rita Dalla Chiesa ha avuto spesso modo di parlare della figura dei suoi genitori – Carlo Alberto Dalla Chiesa e Dora Fabbo – con particolare riferimento agli impegni del padre. “Il senso dello Stato che papà si portava dentro è costato tanto alla nostra famiglia: è costato al cuore di mia mamma che a 52 anni se n’è andata, per la paura”. Queste le parole della conduttrice in un’intervista del passato e riportata da Donna Glamour: “Quello che è successo a papà te lo potevi aspettare, ma per mia mamma…”.

