Mettere insieme aggettivi ed elogi per descrivere l’iconicità di Sophia Loren sarebbe in ogni caso riduttivo. La carriera dell’attrice è impressa negli annali del cinema internazionale; un vanto italiano che ha segnato generazioni di appassionati e di addetti ai lavori e considerata ancora oggi come inarrivabile. Data la notorietà, non è mancata nel tempo la curiosità riferita unicamente alla sua sfera privata e dunque agli affetti: un esempio è rappresentato dai figli Carlo ed Edoardo Ponti. Entrambi hanno scelto di intraprendere la carriera artistica, proprio sulle orme della madre, ma ovviamente con le dovute differenze.

Scopriamo quindi chi sono Carlo ed Edoardo Ponti, figli di Sophia Loren; nati dalla relazione con il marito Carlo Ponti – scomparso nel 2007 – come anticipato vantano due carriere brillanti in campi diversificati. Il primogenito ad esempio non ha scelto il cinema come baricentro della propria attività professionale ma è riuscito a farsi conoscere nel contesto internazionale in qualità di direttore d’orchestra.

Carlo ed Edoardo Ponti: carriera e vita privata dei figli di Sophia Loren

Diversa invece la carriera di Edoardo Ponti – secondo dei figli di Sophia Loren – che a differenza del primogenito ha scelto di seguire le orme della madre e con discreto successo. Dal ruolo di regista ai lavori di sceneggiatura, passando anche per diversi ruoli da attore. Una carriera certamente non paragonabile a quella della madre ma comunque brillante. Ma cosa sappiamo invece a proposito della vita privata dei figli di Sophia Loren?

Partendo da Edoardo Ponti – secondo dei figli di Sophia Loren – sappiamo che da diverso tempo è legato ad una collega, l’attrice Sasha Alexander di origini serbe. Il regista e sceneggiatore è però molto discreto e non sono dunque noti ulteriori dettagli. Poche informazioni anche riguardo il primogenito; Carlo Ponti è sposato dal 2004 con Andrea Meszaros, stimata violinista.

