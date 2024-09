Carlo Ponti, chi è il marito di Sophia Loren: il matrimonio dopo una lunga odissea

Carlo Ponti è il marito di Sophia Loren, l’iconica attrice del cinema italiano che oggi raggiunge l’importante traguardo dei 90 anni. Una vita attraversata, oltre che dalla sua illustre carriera che tutti quanti ben conosciamo, anche da una lunghissima storia d’amore con il produttore cinematografico, conosciuto nel 1950 quando l’attrice aveva soli 16 anni. La Loren, che nella primissima fase della sua vita e carriera ebbe un flirt con Achille Togliani caratterizzato anche da un lungo ed appassionato scambio epistolare, successivamente conobbe e si innamorò di Carlo Ponti ma sin da subito la loro relazione dovette affrontare un importante ostacolo.

All’epoca, infatti, il produttore era sposato con Giuliana Fiastri e riuscì a ottenere il divorzio dalla moglie nel 1956 in Messico, sposandosi l’anno dopo con la Loren con un matrimonio per procura; la coppia decise di rientrare in Italia nel 1960 ma furono accusati di bigamia, essendo il divorzio ancora illegale all’epoca nel nostro Paese. Entrambi negarono di essersi sposati ma, quando nel 1962 Ponti riuscì ad annullare il matrimonio con la moglie e ottenne da lei il divorzio, chiese finalmente la mano dell’attrice e convolarono a nozze nel 1966 in Francia, a Sèvres.

Sophia Loren, i figli e l’amore per il marito Carlo Ponti: “Mi ha insegnato tutto“

Dal matrimonio tra Sophia Loren e il marito Carlo Ponti nacquero due figli, Carlo Jr e Edoardo, rispettivamente nel 1968 e nel 1973. La storia d’amore tra i due fu longeva e si concluse nel 2007 con l’improvvisa morte del produttore cinematografico, deceduto a causa di complicazioni polmonari. La diva del cinema ha sempre raccontato con profondo amore il legame con Ponti, ricordando anche i loro primi incontri in un’intervista rilasciata a Raffaella Carrà nel programma di Rai 3 A raccontare comincia tu, nel 2019.

“Mi ha invitata a colazione e abbiamo iniziato il nostro amore ridendo perché cercavo di mangiare la bistecca con un cucchiaio. Mi ha insegnato tutto“, ha confessato la Loren. L’attrice, a inizio relazione, affrontò numerose critiche legate alla differenza d’età con il marito (22 anni) e anche le accuse di bigamia, ma il loro amore fu più forte di tutto: “L’amore… Certo che esiste. E vince sempre! L’amore è fondamentale. Per se stesse, per un uomo, per tutto ciò che si fa. Come si fa a vivere senza?“.