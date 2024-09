Forse la meno nota delle sorelle ma non per questo non meritevole di un focus particolare in vista della sua esperienza al Grande Fratello 2024. Stiamo parlando di Amanda Lecciso, sorella di Loredana e Raffaella Lecciso, che proprio oggi festeggia il giorno del suo compleanno. Magari proprio per quest’occasione gli autori del reality avranno pensato ad una toccante sorpresa per lei; è lecito aspettarsi un messaggio o una visita da parte dei suoi affetti più cari, dai genitori o dai figli della concorrente.

Non avendo vissuto da protagonista il mondo dello spettacolo, sono infatti carenti le informazioni sulla vita privata e dunque sugli affetti di Amanda Lecciso. La sorella di Loredana potrebbe dunque beneficiare dell’esperienza al Grande Fratello 2024 per farsi conoscere al grande pubblico anche attraverso gli occhi di chi più le sta a cuore, come i genitori, i figli o anche la sua dolce metà. “Mai avrei pensato di partecipare al Grande Fratello 2024, ma è il momento giusto perchè i miei figli sono grandi e posso dunque fare quest’esperienza”. Queste le parole di Amanda Lecciso che mettono in evidenza il suo grande amore per i figli – rispettivamente 10 e 16 anni – che mai avrebbe lasciato per dedicarsi alla tv se non fosse stata certa del momento.

Figli Amanda Lecciso, sorpresa al Grande Fratello 2024 per il compleanno?

Restando focalizzati sull’inedita esperienza al Grande Fratello 2024, chissà che proprio in vista del giorno del suo compleanno in concomitanza della terza puntata del reality non arrivino i figli di Amanda Lecciso per un breve saluto e augurio per la loro mamma. Sul conto dei genitori della concorrente sono invece carenti le informazioni; anche la sorella Loredana Lecciso è sempre stata molto riservata in riferimento ai racconti di famiglia, sappiamo però che il papà – Fulvio Lecciso – è impegnato da anni nel mondo della politica, lontano dunque dal mondo dello spettacolo.