Chiara Cainelli del Grande Fratello si è confidata con Shaila Gatta, ritenendosi delusa dal comportamento di Emanuele Fiori. Se inizialmente la ragazza sembrava essere divisa tra Alfonso D’Apice e il ragazzo, oggi è palese che si sia presa una vera e propria cotta per il fisioterapista di origini cagliaritane. Pochi giorni fa confidandosi ancora con Shaila Gatta ha rivelato di sentirsi molto dispiaciuta per il distacco dal ragazzo e dopo gli avvicinamenti iniziali stanno passando un periodo di crisi.

“Dovreste avere un rapporto di stima reciproca e sentirvi liberi di dirvi le cose“, ha detto Shaila Gatta all’amica. “A meno che non si scoprano dei fianchi“. Secondo Chiara Cainelli lui sarebbe addirittura arrivato ad odiarla dopo aver messo le distanze, ma Shaila Gatta non la pensa affatto così. “Lui odia quella parte di sè, non te!” le dice, ribadendo che lui in tutto questo non è mai riuscito a prendere una posizione. “Tutti sono un po’ ghiaccioli tra di loro e gli va bene così”, ha poi concluso Shaila Gatta, offrendo grande supporto morale alla sua amica.

Chiara Cainelli sbotta su Emanuele Fiori: “Se lui rosica vuol dire che non mi vuole bene”

Chiara Cainelli è delusa dal comportamento di Emanuele Fiori al Grande Fratello. Dopo che i due hanno deciso di mantenere le distanze, lei pensa che lui non l’abbia mai voluta davvero e questo la rende molto triste. Fortunatamente ha una persona con cui confidarsi, Shaila Gatta. A lei spiega di non sentirsi apprezzata e capita dal ragazzo, convinta che quelle di lui siano state solo mosse finte all’inizio della sua entrata al Grande Fratello. L’ex velina le dà ragione, perchè se Emanuele Fiori avesse provato qualcosa nei suoi confronti, avrebbe certamente assunto un atteggiamento diverso.

“Io sono fiera della persona che sono e qui supererò i miei limiti“, dice Chiara Cainelli, “lui? Silenzio“. La giovane concorrente è convinta che Emanuele Fiori non si stia mettendo adeguatamente in gioco e per questo sta provando una fortissima delusione. “Tu sei il suo opposto“, le dice Shaila, mentre si scopre poi che anche Maxime si è confidato con Chiara, smentendo il fatto che a lui piaccia Zeudi Di Palma: “Una persona che rosica mi ha voluto veramente bene? Lui è un incoerente“. Per Shaila è chiaro che lui si stia facendo influenzare da tutti quanti.