Chiara Cainelli presa tra due fuochi al Grande Fratello 2024

Proseguono le vicende e le tematiche di gossip nella casa del Grande Fratello 2024, Chiara Cainelli è stata protagonista nelle scorse ore di un momento di confronto con Emanuele Fiori, gieffino che non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti della bella modella bionda, che interessa allo stesso tempo anche ad Alfonso D’Apice. I due concorrenti infatti sono alle prese con l’interesse nei confronti della ragazza, che sembra aver allontanato Emanuele Fiori: “Perché non riesci a dirmelo in maniera palese?” si è sfogato il ragazzo che ha però visto la questione come una mancanza di coraggio di Chiara Cainelli.

Nei giorni scorsi abbiamo visto la gieffina più vicina ad Alfonso D’Apice, che non ha mai gettato la spugna, anzi, è sempre stato ben presente e non ha nascosto l’interesse per Chiara Cainelli, che allo stesso tempo fatica ancora ad allontanare definitivamente Emanuele Fiori, ormai parso rassegnato.

Chiara Cainelli e il confronto con Alfonso D’Apice: addio a Emanuele Fiori?

In attesa di nuovi sviluppi nella casa del Grande Fratello 2024, Chiara Cainelli continua a stare vicina ad Alfonso D’Apice, con il quale ha avuto un confronto nelle scorse ore, la ragazza, dopo il discorso affrontato con Emanuele Fiori, si è sfogata: “Mi dà fastidio quando dai più attenzione ad altre persone. Questo mio lato non mi piace ma so che c’è, viene fuori quando mi interessa troppo una persona.

Chiara Cainelli, tornando a parlare con Emanuele Fiori, ha ammesso di come sia spronata continuamente: “Dalle mie amiche mi sento dire di lasciarmi andare e vivermi le cose” ha detto la ragazza nella casa del Grande Fratello 2024. “Da parte mia quello che senti te probabilmente non è ricambiato, quando mai ti ho dimostrato qualcosa, cosa devo fare non ti devo parlare?” ha domandato la ragazza a Emanuele Fiori rimasto scottato dalla delusione e dal rifiuto.