Grande Fratello 2024, Chiara Cainelli lancia una stoccata a Lorenzo Spolverato

In attesa della prossima puntata del Grande Fratello 2024, la prima dell’anno 2025, i gieffini hanno rilasciato un’intervista tutta natalizia, nella quale qualcuno ha anche lanciato delle frecciatine ai compagni d’avventura. È il caso di Chiara Cainelli, una delle ultime entrate nella Casa di Canale 5, che nel corso dell’intervista ha lanciato una stoccata a Lorenzo Spolverato, uno dei grandi protagonisti di questa edizione.

Secondo Chiara, Lorenzo non è del tutto sincero, soprattutto quando si tratta dei suoi sentimenti. Ecco perché è a lui che donerebbe la ‘scatolina nera’ di Natale, una sorta di pegno. “Il pacchettino nero lo darei a Lorenzo e ci metterei dentro un corso di boxe che lo facesse sfogare. Lorenzo è bravo con le parole, ma vorrei che tirasse fuori i suoi veri sentimenti.”, sono state le parole di Chiara.

Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice nuova coppia? Cosa ha detto lei

È proprio Chiara Cainelli che in questi giorni si è trovata al centro di nuove dinamiche amorose nella Casa del Grande Fratello 2024. Dopo quello che sembrava essere l’inizio di un flirt con Javier Martinez, con il quale c’è stato anche un bacio, la gieffina ha iniziato ad avvicinarsi ad Alfonso D’Apice. L’ex fidanzato di Federica Petagna sembrava aver ristabilito un rapporto con Zeudi Di Palma, dopo l’allontanamento di Mariavittoria Minghetti; invece, negli ultimi giorni nella Casa, ha manifestato un palese interesse per Chiara. Quest’ultima, dopo quanto accaduto con Javier, ci va però con i piedi di piombo: ”Tutta la situazione mi mette un po’… Non mi va, capito? Sono un po’ tipo riluttante su questa cosa. In generale sul discorso. Cioè non mi piace piacere alle persone perché poi dopo mi sento a disagio”, sono state le sue parole su Alfonso.