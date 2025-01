Il gossip si nutre anche delle briciole e ogni indizio può portare a una prova sulla lunga distanza. Chiara Ferragni sta facendo coppia fissa con l’imprenditore Giovanni Tronchetti Provera e, come scrive il settimanale Oggi, che li ha paparazzati insieme in Svizzera, ad attirare l’attenzione del pubblico è stato un misterioso anello a forma di serpente all’anulare sinistro di lei. Qual è il significato? Che le cose tra i due si stiano facendo sempre più serie? Ovviamente le ipotesi stanno facendo impazzire i fan rimasti fedeli all’ influencer.

Amanda Lecciso e Maxime Mbanda stanno insieme?/ Baci e abbracci al Grande Fratello 2024

Il matrimonio tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera potrebbe essere un evento qualora dovesse avverarsi. Per ora sono solo supposizioni nate dal misterioso anello apparso all’anulare sinistro dell’influencer. I due sono stati paparazzati insieme in Svizzera e la comparsa dell’anello non ha fatto altro che accendere il gossip che è sempre molto affamato di tutto quello che circonda i vip del Bel Paese e non solo.

Oroscopo settimanale, previsioni 20-26 gennaio 2025/ Cambiamenti per Toro, Ariete vola in amore

Chiara Ferragni ha voltato definitivamente pagina dopo la separazione da Fedez

Dopo la separazione da Fedez, l’influencer di moda Chiara Ferragni ha voltato pagina per quel che riguarda la sua vita sentimentale. Quest’ultima con il rapper è sempre stata sotto gli occhi di tutti: basti pensare al programma di Prime Video The Ferragnez dove raccontavano la loro vita tra alti e bassi, il tutto mentre andavano da un terapista di coppia, fino ad arrivare allo scandalo del Pandoro Gate che ha fatto definitivamente crollare il loro mito presso i followers.

Ora Chiara Ferragni sembrerebbe essere tornata a vivere una vita serena anche per il suo cuore martoriato nell’ultimo anno. Ora è tornato a battere per il ricco imprenditore Giovanni Tronchetti Provera e chissà che i due, dopo averci pensato bene, non decidano di convolare a nozze rendendo ancora più ufficiale la loro unione. Attualmente l’influencer non ha commentato la vicenda così come ha ancora detto nulla sulla presunta gravidanza di Francesca Ferragni, sua sorella, la cui notizia se confermata potrebbe portare ancora più gioia nella sua vita.

Vanessa Incontrada: “Perché Io e Rossano Laurini ci eravamo separati”/ È tornato il sereno nella loro vita