Ormai Chiara Ferragni non è più l’imbattibile influencer che abbiamo imparato a conoscere in questi anni. La sua vita è crollata ad effetto domino dopo il caso del Pandoro-gate, seguito dalla separazione da Fedez e da tanti altri scandali che hanno coinvolto lei e le aziende con cui collaborava. Aziende che oggi l’hanno lasciata del tutto, impaurite di associare il proprio nome alla Ferragni dopo il caso sulla falsa beneficienza. Anche se l’imprenditrice digitale sta cercando di reinventarsi con nuovi metodi di comunicazione, l’esito è sempre quello: commenti al veleno e nessuna collaborazione.

Una vita stravolta quella di Chiara, che però non vuole arrendersi alla realtà, pubblicando ogni giorno foto in cui sorride, viaggi e momenti dolci insieme alla famiglia e ai bambini Leone e Vittoria. Ultimamente, però, succede una cosa strana: ogni tanto Chiara Ferragni sparisce dai social per qualche giorno, per poi ritornare con una strategia comunicativa diversa. Secondo alcuni esperti di media, potrebbero essere vere e proprie “prove” da parte dell’influencer al fine di cercare disperatamente di recuperare la propria immagine, o per meglio dire, la propria credibilità. Ed è quello che è successo anche questa settimana.

Chiara Ferragni torna dopo sei giorni di silenzio: nuova strategia o nuovo amore?

Chiara è stata assente dai social per ben sei giorni, un tempo record per lei oltre al periodo dello scandalo Balocco. Quando è tornata, lo ha fatto di nuovo in vesti rinnovate, presentandosi con indosso una maglietta contro il patriarcato, occhiale stile figlia dei fiori e un tatuaggio che recita “Love’s’ not dead” (L’amore non è morto). Proprio quest’ultimo è sembrato ai fan una vera e propria frecciata nei confronti dell’ex marito Fedez, che intanto pare essere rinato dopo la fine della loro relazione. Protagonisti del gossip, lui e la bella Garance Authiè, modella francese con la quale la storia estiva non sembra affatto finita.

L’imprenditrice digitale, intanto, si mostra questa volta in vesti femministe, inneggiando alla libertà. Che sia un modo per raccogliere una nuova fetta di pubblico? Per quanto riguarda il tatuaggio, niente da dire, Chiara Ferragni vuole gridare al mondo di essere ancora pronta ad innamorarsi anche dopo il difficile divorzio con il rapper Federico Lucia e l’ondata mediatica alla quale è stata sottoposta. Ha un nuovo fidanzato? Per ora tutto tace. Dopo un’apparente frequentazione con un ortopedico toscano, oggi Chiara pare dedicarsi solo agli affetti e alle amicizie, viaggiando qua e là in giro per il mondo.