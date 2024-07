Chiara Nasti, perchè è sparita dai social?/ Fan preoccupati: “Account disattivato…”

In queste ore il fandom di Chiara Nasti è in subbuglio; i follower dell’influencer hanno manifestato particolare preoccupazione per una scelta della moglie di Mattia Zaccagni sia improvvisa che inusuale. La giovane ha infatti disattivato il suo account Instagram, o almeno così pare stando a quanto emerge dalla rete e come riporta Isa e Chia. Tra l’altro, Chiara Nasti è prossima a dare alla luce la sua seconda figlia – Dea – dopo la nascita del piccolo Thiago.

Proprio un posto dedicato alla seconda figlia prossima a vedere la luce risulta essere l’ultimo squillo di Chiara Nasti su Instagram prima che effettivamente risultasse sparita dai social. Ma cosa è successo? Il post in questione citava la splendida canzone di Cesare Cremonini che rimanda proprio al nome della futura sorellina di Thiago: “E chi non ha mai visto nascere una Dea, non lo sa cos’è la felicità”. Inoltre, l’influencer aveva postato anche alcune foto con il marito Mattia Zaccagni, in vacanza dopo le fatiche degli Europei 2024.

Chiara Nasti, ‘smorzata’ la preoccupazione dei fan: “Non è successo niente…”

Dunque, per quale motivo Chiara Nasti è sparita dai social? A rivelare le possibili ragioni – come riporta Isa e Chia – sono due esperti di gossip: Deianira Marzano e Alessandro Rosica. Entrambi hanno rassicurato i fan spiegando come la scelta sia voluta e non celi alcuna problematica o questione spigolosa. Semplicemente pare che l’influencer voglia concedersi una pausa per dedicarsi alla famiglia, alle vacanze e soprattutto all’imminente nascita della sua seconda figlia, Dea.

“Non è successo niente” – scrive Deianira Marzano sui social a proprio dell’assenza di Chiara Nasti sui social – “Si è staccata un po’ dai social e si riposa visto che sono gli ultimi mesi di gravidanza”. Sulla stessa linea anche Alessandro Rosica che però aggiunge un ulteriore particolare: “Si è tolta da Instagram perchè è stanca degli haters, tornerà tra qualche mese”.

