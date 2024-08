CircoMax: il concerto di Max Pezzali oggi in tv

Mercoledì 29 agosto, in prima serata su canale 5, trasmette “Circo Max – Una notte di hit“, il concerto che Max Pezzali ha tenuto al Circo Massimo per celebrare i suoi 30 anni di carriera ricca di successi e hit intramontabili. Tra i protagonisti indiscussi della musica live degli ultimi due anni, Max Pezzali ha scelto la capitale per regalare una serata indimenticabile al pubblico che, invece, nell’ultimo biennio, gli ha regalato un sold out dopo l’altro. Il concerto di Max Pezzali potrà essere visto non solo su canale 5 ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity contemporaneamente alla diretta televisiva.

Sul palco, accanto a Max Pezzali, ci sarà la band formata da Giordano Colombo (batteria), Marco Mariniello (basso), Giorgio Mastrocola (chitarra), Ernesto Ghezzi (tastiere), Davide Ferrario (chitarra e sequenze).

Gli ospiti di CircoMax: tutti gli artisti che accompagnano Max Pezzali

Il concerto di Max Pezzali al Circo Massimo di Roma è stata una grande festa a cui hanno partecipato tanti amici e colleghi che hanno regalato ricordi indimenticabili a Max. Nel corso della serata, infatti, oltre a regalare tutti i suoi successi al pubblico, Pezzali si esibirà in compagnia dei seguenti artisti:

Articolo 31, Colapesce Dimartino, Dargen D’Amico, Gazzelle, Lazza, Paola & Chiara e Riccardo Zanotti (Pinguini Tattici Nucleari). Successivamente, sarà ripercorsa anche la storia della dance music con lo special set Deejay Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso.

La scaletta di CircoMax

Dal primo singolo che ha regalato il successo agli 883 ovvero “Hanno ucciso l’uomo ragno” fino a Sei un mito, La lunga estate caldissima e La regina delle celebrità, la scaletta del concerto è davvero ricchissima. Ecco tutti i brani previsti:

“Hanno ucciso l’Uomo Ragno”

“S’inkazza”

“Rotta per casa di Dio” (con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari)

“Giovani wannabe” (con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari)

“La regola dell’amico” (con Dargen D’Amico)

“Dove si balla” (con Dargen D’Amico)

“Come deve andare”

“L’Universo tranne noi”

“Ti sento vivere”

“Lo strano percorso”

“Sempre noi” (con gli Articolo 31)

“Domani smetto” (con gli Articolo 31)

“Sei un mito”

“La regina delle celebrità”

“La lunga estate caldissima”

“Bella vera”, “Musica leggerissima”, “Nella notte” (con Colapesce e Dimartino)

“Gli anni” (con Lazza)

“Cenere” (Lazza)

“Nessun rimpianto”

“Una canzone d’amore”

“Come mai

Medley: “Nient’altro che noi/Eccoti/Io ci sarò/Se tornerai”

“Quello che capita”

“Il grande incubo”

“La dura legge del gol” (con Gazzelle)

“Destri” (con Gazzelle)

“L’ultimo bicchiere”

Medley: “Non me la menare/Te la tiri/6 uno sfigato

“Nord Sud Ovest Est” (con Paola e Chiara)

“Tieni il tempo” (con Paola e Chiara)

“Con un deca”

