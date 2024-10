Claudio Batta, chi sono la moglie e i figli: “Responsabilità e preoccupazioni”

Nella vita del celebre comico Claudio Batta da ormai tanti anni è arrivato l’amore, anche se l’artista non è mai stato solito sponsorizzare troppo tutto quello che ruota intorno a lui. Nel corso di una intervista concessa a Teatro Online, Claudio Batta si è però soffermato come raramente ha fatto sulle questioni di famiglia: “Siamo partiti dal presupposto che una famiglia, come spesso accade, dà pensieri, problemi, impegno e quindi grande fatica, come dico alla fine dello spettacolo, è una cosa molto bella che io rifarei, non ho alcun rimorso nell’aver fatto due figlie, è una grande fatica che però siamo pronti a rifare” ha confidato l’attore e comico che per anni ha calcato le scene televisive tra cabaret e programmi comici storici.

Claudio Batta, apprezzato in passato a Zelig Circus tra le varie esperienze, ha ammesso come non siano mancati i problemi nella sua famiglia, così come a lui in prima persona in passato, svelando anche come una volta tutti fossero molto più richiamati a risolvere le cose in maniera individuale, mentre oggi si può spesso contare su vari appoggi.

Claudio Batta sui figli: “Nelle ultime generazioni abituati a risolvere i problemi”

I vari ricambi generazionali hanno portato Claudio Batta a sviluppare dei pensieri riguardo alla famiglia, ai figli e a come funzionino le cose oggi, in una intervista concessa a Teatro Online, il comico ha sottolineato: “Nelle ultime generazioni quelli che poi diventano genitori sono sempre stati abituati ad essere aiutati e a risolvere i problemi, mentre invece una volta i problemi si risolvevano molto spesso da soli”.

Un appunto Claudio Batta lo ha dedicato al modo di crescere oggi i figli, cambiato rispetto al passato, il comico ha infatti sottolineato come si tenda molto a delegare a nonni e altre figure, allontanandosi così dalle responsabilità.

