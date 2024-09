Una delle protagoniste assolute del Grande Fratello 2024 è senza dubbio la bellissima modella italo-brasiliana Helena Prestes. Proprio come Shaila Gatta, anche lei ha già conquistato i cuori di tutti nella casa più spiata d’Italia, specialmente di Lorenzo Spolverato e di Javier. I due sembrano attratti sia da lei che da Shaila, ma intimoriti dalla veemenza di Helena Prestes. Proprio quest’ultima ha dichiarato: “Di Javier mi piace molto lo sguardo profondo, Lorenzo è creativo e adoro che un uomo mi faccia ridere. Posso fare delle facce e anche lui mi segue“.

E in effetti tra loro c’è un bel flirt, anche se Helena Prestes pare essere molto più attratta per Javier Martinez, ex tentatore di Temptation Island ed ex protagonista di Uomini e Donne. A quanto ha dichiarato, è stata colpita dal suo sguardo profondo, mentre di Lorenzo apprezza particolarmente la leggerezza e le grandi risate. Chi conquisterà dei due nella casa del Grande Fratello? E soprattutto, si creeranno delle contese con Shaila Gatta dato che anche lei è coinvolta in questo infinito triangolo amoroso?

Shaila ha commentato che non teme la sua rivale al Grande Fratello, ma che le donne devono essere sempre complici. Ad un certo punto Alfonso Signorini interpella anche Jessica Morlacchi, che sembra l’unica che ancora non ha messo in azione nessun flirt. Lei però commenta la sua attrazione per Giglio, dicendo che ha una pelle bellissima: “Lorenzo l’ho squagliato, Javier non se ne parla“. Poi la Petrarolo fa un’imitazione di Helena Prestes sotto richiesta di Alfonso Signorini, facendo ridere tutto il pubblico che la ricopre di applausi.

Il conduttore del Grande Fratello procede poi a parlare di una certa “comfort zone” tra Helena Prestes e Lorenzo e subito vanno in onda delle immagini in cui lui le chiede di insegnargli il portoghese. Il dialogo si trasforma però in un turbine di sguardi di attrazione e di qualche dichiarazione di affetto. Helena però salta in piedi sul divano e grida a tutti di calmarsi, dicendo che è stato Lorenzo a fare gli occhi a cuore. E il bacio? “Non è un bacio!“, dicono: “Le ho leccato un attimo il nasino“. Shaila è sconvolta e anche Giglio.