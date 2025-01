Sono stati pochi i concorrenti felici del ripescaggio avvenuto al Grande Fratello. Chi invece protesta e si arrabbia sui social e l’attore americano Clayton Norcross che è stato uno di quelli che non ha potuto continuare a sognare all’interno della casa più spiata d’Italia. Il pubblico ha preferito votare altri ovvero Helena, Eva, Michael, Federica, Iago e Jessica. Stasera si scoprirà chi effettivamente potrà tornare in gioco.

Nel frattempo l’ex attore di Beautiful si è lasciato andare a uno sfogo sul suo profilo TikTok spiegando qual è stato il problema, secondo lui, del ripescaggio: “Ingiustizia! Le mie fan non erano presenti e non erano pronte”. Questo scenario, secondo lui, è stato piuttosto ingiusto, ma non è l’unico dato che in tanti, anche ex gieffini, hanno criticato la scelta della produzione.

Clayton Norcross non è stato ripescato dal pubblico del Grande Fratello

Per Clayton Norcross quella che è avvenuta al Grande Fratello la scorsa puntata è stata un’ingiustizia perché molte sue fan sfegatate non erano pronte e non hanno potuto sostenerlo come si doveva. Tra i commenti sotto al suo video su TikTok si può leggere che qualcuno sapeva già del televoto flash e qualcuno no e che l’ex attore di Beautiful meritava di rientrare insieme a Helena Prestes e compagnia.

Ma chi rientrerà stasera nella casa del Grande Fratello? Secondo i sondaggi dell’ultim’ora la più votata sarebbe la modella brasiliana Helena Prestes, che non vede l’ora di riabbracciare la sua Zeudi Di Palma, che al momento è al centro delle polemiche a causa di una notte di abbracci con Javier, che però è stato messo al suo posto quando si è sentito dire che lei non ha alcun tipo di interesse in quel senso. Stasera Alfonso Signorini vorrà vederci chiaro. Poi Jessica Morlacchi è al momento la seconda più votata e al terzo posto si trova Iago Garcia, definito un gentiluomo dalla maggior parte dei fan del programma. La scelta del ripescaggio è stata vista male da molti coinquilini della casa e non saranno contenti del rientro di quattro (di sei) che per due giorni si sono goduti il tugurio.

