Chi è Clementina Deriu, ex compagna di Alessandro Basciano: le pesanti accuse sul figlio Nicolò

Alessandro Basciano prima della storia d’amore con Sophie Codegoni nata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip ha avuto una lunga relazione con un’altra donna da cui ha avuto un figlio. Clementina Deriu è l’ex compagna di Alessandro Basciano e madre del figlio Nicolò. I rapporti tra i due, però, non sono ottimi e nei mesi scorsi la donna ha lanciati una pesante accusa al padre di suoi figlio tra una IS. “Bello fare i padri disinteressandosi completamente della vita dei propri figli” ha premesso la donna e subito dopo lo ha attaccato attaccato.

Nel dettaglio, Clementina Deriu si è sfogata: “Vedendoli solo due weekend al mese perché è la legge a stabilirlo, altrimenti neanche quelli! Non portarli o andarli a riprendere a scuola, non portarli ad uno sport, ad una festa di compleanno o ad una visita medica. E poi parlano di voler mettere al mondo altri figli…ma con quale coraggio? Forse vi sfugge che dopo averli messi al mondo i figli poi bisogna anche crescerli e prendersene cura”. ha continuato così il suo attacco, Clementina Deriu, ex compagna di Alessandro Basciano.

Alessandro Basciano e l’ex compagna Clementina: come sono i rapporti oggi

Clementina Deriu è l’ex compagna Alessandro Basciano. I due si sono conosciuti e innamorati nel 2014 e due anni dopo hanno avuto il loro primo e unico figlio Nicolò che oggi ha 8 anni. I due si sono lasciati nel 2022 ma i motivi della rottura non li hanno mai resi noti. Sulla donna si hanno poche informazioni, è molto riservata e si sa che è romana ed un’appassionata di Fitness. Nonostante i rapporti con l’ex compagno sembrassero ottimi spesso tramite social ha lanciato pesanti accuse per il suo modo di occuparsi del figlio. Per quanto riguarda, invece, il figlio di Alessandro Basciano, Nicolò, durante la partecipazione del dj al GF ha fatto una sorpresa al padre. Inoltre continuano i rumor su una presunta nuova fidanzata di Alessandro Basciano.