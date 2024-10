OGGI L’EVENTO DI LANCIO DELLA COLLETTA ALIMENTARE 2024: INFO DIRETTA VIDEO STREAMING, OSPITI E PROGRAMMA

Sabato 16 novembre prossimo è in programma in tutta Italia la 28esima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2024, il grande evento organizzato dalla Fondazione Banco Alimentare per la raccolta di cibo da destinare ai più poveri e svantaggiati: il lungo countodown comincia però oggi, lunedì 14 ottobre, con l’evento di lancio presso il Centro Culturale di Milano a cui partecipano ospiti in presenza e diversi contributi video.

Oltre che nella sede fisica del CMC situato in Largo Corsia dei Servi 4 a Milano, sarà possibile seguire gratuitamente in diretta video streaming sul canale YouTube del Banco Alimentare a partire dalle ore 18,30 di questo pomeriggio: in vista della Colletta Alimentare 2024 dialogano il poeta e scrittore Davide Rondoni assieme al presidente della Fondazione Banco Alimentare, Giovanni Bruno. Il programma dell’evento di lancio della Colletta 2024 vede invece contributi dedicati a diverse sfumature, tutte centrali, nella tradizionale raccolta di cibo e aiuti per i più bisognosi.

In primis del cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI (attualmente in viaggio a Mosca per la missione di pace del Vaticano per la guerra in Ucraina, ndr) che ha inviato il contributo “Le 10 righe” dove introduce il gesto unico della Colletta Alimentare. “Incontro e bellezza”: il tema viene affrontato all’evento di lancio con il contributo dei volontari delle passate edizioni, così come questa sera all’interno dell’intervento “Attesa e festa” partecipano il direttore Operativo e la Segreteria Amministrativa del Banco Alimentare Daunia, rispettivamente Gianluca Russo e Ilenia Maiocco. Con l’intervento sulla “Sensibilizzazione alla povertà” partecipano all’evento presso il CMC il direttore responsabile di Vita.it – Stefano Arduini – e il presidente della Fondazione per la Natalità, Gigi De Palo; da ultimo, presente il contributo di Elisabetta Soglio, responsabile di “Buone Notizie” per il Corriere della Sera.

GUARDA QUI LA DIRETTA VIDEO STREAMING DELL’EVENTO DI LANCIO DELLA COLLETTA ALIMENTARE 2024