Nella giornata di ieri Comin & Partners ha presentato il quarto volume della rivista quadrimestrale Comprendere intitolato ‘In viaggio tra le (in)sicurezze‘, interamente dedicato – come lascia intuire il titolo – a quello che è a tutti gli effetti il sentimento dominante del nostro tempo che si concretizza in una diffusa paura per tutto quello che verrà dopo, dalle sempre più pressanti sfide economiche, fino alle transizioni tecnologiche ed ambientali, senza dimenticare le crisi sociali: un ricco volume – quello di Comin & Partners – che si avvale del supporto di alcune voci di rilievo come quella del ministro Matteo Piantedosi, di Emilio Isgrò, dello psichiatra Gustavo Pietropolli Charmet, del segretario CISL Luigi Sbarra e del giornalista Stefano Nazzi; il tutto impreziosito dalle foto scattate da Stella Laurenzi, Marco Marcone e Paolo Tosti.

La presentazione del volume di Comin & Partners ‘In viaggio tra le (in)sicurezze‘ – curato del professore Giulio Sapelli – è stata fatta nella splendida cornice del The Prism Core Center di Milano sito in Piazza Napoli 22 con circa 200 ospiti ed interventi tenuti – tra gli altri – da personaggi come Giusella Finocchiaro, Cathy La Torre, Maurizio Carvelli e Matteo Flora (peraltro autori di alcuni dei saggi contenuti nella rivista), accompagnai nelle loro riflessioni da Stefania Pompili, Bianca Arrighini e dal presidente di Comin & Partners Gianluca Comin che nell’occasione ha celebrato anche i 10 anni di attività della sua agenzia e i 5 anni dall’apertura della sede milanese.

Comin & Partners: “La rivista Comprendere per riflettere sul presente e stimolare il dibattito pubblico”

“Questi dieci anni – ha commentato il direttore Gianluca Comin alla presentazione milanese – sono stati un percorso di crescita continua” che gli hanno permesso di affiancare strategicamente “le aziende e le istituzioni“, arrivando fino alla creazione di una rivista – appunto, Comprendere – che vuole essere un contributo “ad un dibattito pubblico sempre più consapevole e informato“, fondamentale per “affrontare le sfide del nostro tempo“; mentre il direttore della rivista e Managing Partner di Comin & Partners Lelio Alfonso che ricordato che “Comprendere si inserisce perfettamente nella nostra visione strategica” promuovendo il già citato “dibattito e la riflessione critica“, utili a “capire le dinamiche che ci circondano“.

Dal conto suo – invece – il professor Giulio Sapelli ha avviato il dibattito, lanciando la suggestiva domanda se attualmente “parliamo ancora soltanto di incertezze, o anche di qualcosa molto più profondo come l’insicurezza dell’anima” citando come esempio fatti ormai noti come “guerre, uragani e solitudine“; mentre Stefano Simontacchi – noto come The Prism – ha ricordato che lo spazio che ha ospitato la presentazione di Comin & Partners è un luogo di “scambio e sperimentazione, dove fermarsi e dedicarsi del tempo“, tutti aspetti che tornano anche in “questo numero di Comprendere [che] rappresenta un invito a confrontarsi con le complessità del presente e a costruire un futuro più consapevole“.