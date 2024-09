È pronto a partire il nuovissimo Master in Lobbying e Advocacy organizzato da Sole 24 Ore Formazione con la collaborazione – per ora unica nel contesto formativo del gruppo – della società Comin & Partners specializzata in consulenze strategiche: l’obiettivo è quello di formare la nuova leva si professionisti e dirigenti aziendali, consegnando nelle loro mani le migliori competenze possibili in un contesto di continui mutamenti nel campo del management, dell’advocacy e del lobbying.

Scuole chiuse in Emilia Romagna il 19 settembre 2024/ Allerta rossa: quattro province interessate

Partendo dal principio, ricordiamo che il Master in Lobbying e Advocacy inizierà ufficialmente il 4 ottobre e durerà fino al 30 novembre con un totale di 55 ore di lezioni frontali che si terranno – proprio per venire incontro a chi non ha la possibilità di assentarsi dal posto di lavoro – ogni weekend sia in presenza a Roma nella sede di Sole 24 Ore Formazione, che a distanza per chiunque fosse impossibilitato a presentarsi ogni fine settimana nella Capitale.

SCUOLA/ Classi scoperte e cattedre vacanti, “l’età dell’incertezza” che non vuole finire

Lo scopo del Master in Lobbying e Advocacy (che sarà diviso in cinque moduli didattici dalla durata di 11 ore l’uno) è quello di fornire ai partecipanti tutte le conoscenze necessarie sugli ultimi sviluppi del settore dell’advocacy con riferimenti anche alla digitalizzazione e alle nuove tecnologie; mentre contestualmente verranno anche spiegati i principi delle public relations con governi, enti ed autorità di vario tipo: il tutto intervallando alle classiche lezioni frontali anche l’analisi di casi studio reali e le testimonianze di chi quel mondo lo vive ogni giorno.

SCUOLA/ Niente smartphone (in Canton Ticino), relazioni e conoscenza si "risvegliano"

Fulvio Peppucci: “Il Master in Lobbying e Advocacy formerà i lobbisti del futuro”

“La figura del professionista nel Public Affairs – commenta il Direttore Generale di Sole 24 Ore Formazione Fulvio Peppucci – sta assumendo un ruolo sempre più centrale” sia per le aziende che per i consulenti, interfacciandosi sempre di più in un contesto digitale e iperconnesso: “Il nuovo Master in Lobbying e Advocacy – continua – ha lo scopo di formare professionisti capaci di interfacciarsi con il mondo politico e istituzionale” con trasparenza ed efficacia; mentre sulla collaborazione con Comin & Partners pone l’accento sull’opportunità di “integrare la teoria con la pratica, fornendo una preparazione” a tutto tondo.

“Il Master in Lobbying e Advocacy – continua Gianluca Comin, fondatore di Comin & Partners – si distingue per un approccio innovativo e multidisciplinare” che permetterà sia ai neofiti, che agli esperti in relazioni pubbliche di “apprendere i paradigmi di lobbying e advocacy, esplorando le strategie alla base dello stakeholder engagement“; mentre sulla collaborazione con Sole 24 Ore Formazione si dice “molto orgoglioso” visto che permetterà di “trasmettere le nostre competenze (..) portando il nostro bagaglio di esperienze“.