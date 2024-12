Commando, diretto da Mark L. Lester

Sabato 7 dicembre, andrà in onda, in prima serata su Rete 4, alle ore 21:30, il film d’azione del 1985 dal titolo Commando. La pellicola è diretta dal regista Mark L. Lester, noto anche per aver curato le riprese di Fenomeni paranormali incontrollabili e Classe 1984. Le musiche hanno invece la firma del direttore d’orchestra James Horner, autore delle colonne sonore di due dei lungometraggi con il maggior incasso della storia cinematografica: Avatar e Titanic.

Il protagonista è interpretato dalla stella di Hollywood Arnold Schwarzenegger, diventato famoso a partire dalla metà degli anni ’80 grazie alla saga cinematografica di Terminator. Al suo fianco l’attrice canadese Rae Dawn Chong, nota anche per la sua interpretazione ne La guerra del fuoco, e l’attore statunitense Dan Hedaya, volto di numerose serie tv, tra cui Casa Keaton e Miami Vice. Nel cast anche: Vernon Wells, James Olson, David Patrick Kelly, Alyssa Milano e Bill Duke.

La trama del film Commando: quando il papà di una bimba rapita è “Terminator”

Commando racconta la storia di John Matrix, un ex membro delle forze speciali degli Stati Uniti che, dopo innumerevoli successi sul campo, ha deciso di iniziare una nuova vita, lontano dalla violenza a cui ha dovuto assistere nel corso del suo lavoro. L’uomo, quindi, si reca presso la sua casa di montagna in compagnia di sua figlia Jenny, ma ben presto la tranquillità a cui tanto aspira verrà brutalmente interrotta.

Matrix, infatti, si trova a dover fare i conti con una gang criminale che riesce a raggiungerlo e a rapire sua figlia. Il loro intento è ben chiaro: obbligare il protagonista a portare a termine l’assassinio di un importante esponente politico in cambio della vita di sua figlia. Matrix scopre, inoltre, che tra i criminali che hanno rapito sua figlia, guidati da un certo Arius, vi è Bennett, un uomo che in passato aveva lavorato per lui ma che era stato costretto ad allontanare per la sua condotta riprovevole.

Per non destare sospetti nei suoi avversari, Matrix finge di accettare il ricatto ma, proprio poco prima di uccidere l’uomo nel mirino, riesce a liberarsi dal controllo dei criminali e a scovare il luogo in cui stanno nascondendo Jenny. Giunge, quindi, sull’isola in cui è tenuta in ostaggio e, dopo avere eliminato Arius e i suoi scagnozzi, riesce finalmente a trarla in salvo e ad iniziare davvero la sua nuova vita con lei.