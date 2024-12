Altri colpi di scena in vista al Grande Fratello, sembra che anche MariaVittoria Minghetti stia custodendo un segreto nella casa più spiata d’Italia. Con i loro intrighi i concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 continuano a catturare non poco l’attenzione di moltissimi telespettatori. Tra flirt, relazioni, litigi e triangoli amorosi di certo non c’è da annoiarsi. Nella casa Tommaso Franchi si è lasciato sfuggire alcune confessioni che per molti non lasciano dubbi, sarebbe successo qualcosa tra lui e MariaVittoria sotto le coperte.

Durante una chiacchierata con Lorenzo Spolverato al Grande Fratello, fatta nei giorni scorsi, Tommaso Franchi gli ha ricordato la domanda che gli aveva fatto su ciò che lui e Shaila fanno la notte. Gli aveva chiesto di giurare di non aver fatto ‘quella cosa’ ma il gieffino non l’ha fatto. Ha poi confessato: “Te lo dico perché io ieri sera ho fatto quella cosa“.

MariaVittoria Minghetti preoccupata al Grande Fratello: il suo segreto verrà fuori?

Anche MariaVittoria Minghetti ha fatto venire dei dubbi ai telespettatori, teme che qualcosa possa venire a galla nelle prossime puntate del reality e in molti hanno subito pensato ad una possibile notte di passione con Tommaso Franchi. I due potrebbero essersi spinti oltre sotto le coperte, sembra però che lei voglia tenere la cosa segreta. Durante un confronto con Amanda Lecciso si è detta delusa perché non le ha detto una cosa che le avevano raccontato nella casa sul suo conto.

La gieffina ha accusato Amanda del fatto che sta in mezzo a tutte le dinamiche. Le ha poi chiesto di non continuare a parlare del suo ‘segreto‘ altrimenti verrà fuori e si vedrà. La Lecciso ha provato a giustificarsi dicendo che ‘quella cosa’ non poteva dirla subito, ha poi aggiunto che non le ha detto nulla nemmeno dopo perché non si era visto. MariaVittoria Minghetti e Tommaso Franchi si sono lasciati travolgere dalla passione sotto le coperte al Grande Fratello? È questo il loro segreto? Si attendono nuove indiscrezioni e rivelazioni per saperne di più.

