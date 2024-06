Cristiano Malgioglio e la gaffe con il Dalai Lama: “Mi disse ‘emani una luce ma…’/ Retroscena sull’incontro

Cristiano Malgioglio e il retroscena sull’incontro con il Dalai Lama: “Mi disse ‘emani luce’…ma era il ciuffo”

Chiusura in gran stile per Piero Chiambretti che nel suo programma Donne sull’orlo di una crisi di nervi ospiterà la direttrice d’orchestra Beatrice Venenzi, il cantautore Morgan e il paroliere Cristiano Malgioglio. E proprio quest’ultimo durante la chiacchierata con il padrone di casa si lascerà andare ad aneddoti e retroscena sulla sua vita privata e professionale e soprattutto racconterà un’involontaria gag con il Dalai Lama.

Nel dettaglio, Cristiano Malgioglio a Piero Chiambretti nel suo programma in onda nella prima serata di Rai3 ha rivelato: “L’incontro con il Dalai Lama è stato bellissimo.” E subito dopo ha aggiunto: “Mi disse “Lei ha una luce sulla testa”. Gli chiesi “È il biondo del ciuffo?”. E lui “Sì”” Il racconto della gaffe di Cristiano Malgioglio con il Dalai Lama ha strappato più di una risata in studio. Facendosi serio, però, poi il paroliere ha svelato altri aspetti dell’incontro con il Dalai Lama, quest’ultima è una figura molto importante per i tibetani e rispettata da tutti gli altri.

Cristiano Malgioglio a ruota libera da Piero Chiambretti: si esibisce con il singolo ‘Fernando’

Non mancano momenti surreali durante l’intervista di Cristiano Malgioglio a Piero Chiambretti nell’ultima puntata di Donne sull’orlo di una crisi di nervi in onda questa sera. Il cantautore, poi, presenterà il suo nuovo singolo “Fernando” con il quale si ballerà per tutta l’estate. Dopo la sua partecipazione al GF Vip, Malgioglio ha iniziato una nuova giovinezza artistica, giudice di punta nei due principali talent delle reti ammiraglie, Tale e Quale Show di Carlo Conti e Amici di Maria De Filippi, ogni estate non manca una sua hit estiva ed in ogni ospitata televisiva tira fuori delle perle come appunto, la gaffe con il Dalai Lama. Per quanto riguarda il programma di Piero Chiambretti, invece, si appresta a chiudere con degli ascolti non positivi e ben al di sotto delle aspettative. E tutto ciò rende incerto se ci sarà o meno una nuova edizione nonostante un cast molto valido ed il programma abbia un’identità ‘Chiambrettiana’ molto forte manca del giusto mordente per incuriosire.











