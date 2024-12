Cristina Bracci, la mamma di Lorenzo Spolverato ‘torna’ al Grande Fratello 2024 dopo il momento difficile del figlio

Dopo una settimana difficile, nella Casa del Grande Fratello 2024 è in arrivo per Lorenzo Spolverato una sorpresa da parte di sua mamma Cristina Bracci. Il gieffino ha vissuto giorni complicati, dovuti soprattutto a tormenti personali e d’amore, visto il rapporto difficile con Shaila Gatta. Dopo aver visto le lacrime e gli sfoghi di Lorenzo in settimana, mamma Cristina ha deciso di scrivergli una lettera e dargli il suo conforto, come ha annunciato Alfonso Signorini in diretta su Canale 5.

Non è la prima volta che Cristina, la mamma di Lorenzo Spolverato, interviene al Grande Fratello 2024. Già nelle passate settimane ha fatto sentire la sua voce al figlio, rilasciando anche più di un’intervista nella quale si è espressa anche sulla relazione nata tra il figlio e Shaila. In merito, nel programma radiofonico Non Succederà Più di Giada De Miceli su Radio Radio, ha detto: “Se non si stufano lì dentro, il loro legame potrebbe durare anche fuori. Li vedo davvero coinvolti, e trovo difficile fingere una tale passione. Per farlo servirebbero capacità da attori di Hollywood!” Questa sera mamma Cristina potrebbe aver deciso di scrivere una lettera non solo per suo figlio Lorenzo, ma anche per la stessa Shaila…