Neanche l’aria natalizia del Grande Fratello è riuscita a placare il dolore di Shaila Gatta, sempre più disperata per la fine della storia con Lorenzo Spolverato. In realtà, questi giorni di festa si stanno rivelando ancora più difficili per lei. Essendo rinchiusa nella Casa più spiata d’Italia, non può essere vicina ai suoi affetti più cari e le sarebbe piaciuto poter festeggiare il Natale almeno insieme a colui che era il suo fidanzato fino a pochi giorni fa. La ballerina, infatti, aveva immaginato di trascorrere queste feste insieme a lui, ma invece i due non si rivolgono nemmeno la parola. Oggi, 27 dicembre, Shaila ha finalmente dato sfogo alla sua frustrazione, scoppiando in lacrime con Mariavittoria Minghetti.

“Sto provando di tutto, a tenermi impegnata per non pensare, ma è difficile”, ha confessato Shaila a Mariavittoria durante una chiacchierata in piscina. Con gli occhi pieni di lacrime, l’ex velina ha spiegato quanto sia diventando complicato stare nella stessa Casa con il ragazzo di cui è profondamente innamorata, senza nemmeno potergli parlare. Mariavittoria, dal canto suo, ha elogiato la ballerina per come sta affrontando questa situazione con Lorenzo, offrendole abbracci e consigli.

Sebbene Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti siano state grandi nemiche durante i primi mesi di convivenza al Grande Fratello, adesso le due sono sempre più vicine e sentono di aver trovato una grande connessione. Addirittura, la 31enne romana ha ammesso di non riuscire a riprendere il rapporto che aveva con Lorenzo Spolverato, sia per rispetto al dolore di Shaila, sia perché lo percepisce troppo concentrato su se stesso e poco sulla fine della relazione con la ballerina. Anche l’ex allieva di Amici condivide lo stesso pensiero, e questa è la parte che la fa soffrire di più in tutta questa separazione.

Lorenzo, invece, continua a ribadire di essere ancora molto innamorato di Shaila, ma di non voler rinunciare alla sua libertà. Il modello milanese ha infatti deciso di lasciare l’ex velina, convinto di non essere l’uomo giusto per lei, pur continuando ad amarla. Shaila, invece, non avrebbe mai voluto chiudere la sua relazione con lui, rivelando di non sentirsi così innamorata da anni. In tanti, però, sono convinti che i due torneranno insieme prima della fine del Grande Fratello, prevista per la prossima primavera. I fan degli Shailenzo sperano in un ritorno di fiamma, o almeno di non vedere più Shaila soffrire così tanto.