Come sta andando il percorso di Danielle a X Factor 2024? Il cantante esordirà nel quarto live con una canzone storica, “Fegato, Fegato Spappolato” di Vasco Rossi, una canzone controversa che risale al 1979 e che riporta anche una citazione della nota band “Sex Pistols” in “God Save the Queen“. Il concorrente di X Factor 2024 stupisce di volta in volta, anche se nella scorsa puntata non ha convinto il pubblico con “Salirò” di Daniele Silvestri, durante la puntata dedicata alla Disco Music.

In effetti nel terzo live di X Factor 2024, il cantautore è apparso piuttosto in difficoltà, forse perchè il brano non era totalmente nelle sue corde. Alcuni tra i fan, come si legge nei commenti su X e su Instagram, vorrebbero sentirlo cantare qualche canzone di Gianna Nannini, dato che i due sembrano avere un timbro molto simile. In ogni caso, questa settimana ci stupirà con il leggendario brano di Vasco Rossi, pubblicato nell’album “Va bene, va bene così”. Come se la caverà?

X Factor 2024, perchè Danielle potrebbe uscire nel quarto live?

Originario di Pesaro, Danielle si è reso subito simpatico al suo giudice Manuel Agnelli a X Factor 2024. Entrambi hanno molti aspetti in comune, oltre ad un carattere tendenzialmente cinico condividono l’amore per i capelli lunghi, tanto che Danielle ha ammesso di averne molta cura ogni giorno, facendo maschere curative per renderli sempre più forti. Il cantautore ha già un passato musicale piuttosto affermato, dato che in passato ha partecipato anche a Italia’s Got Talent con il suo ex gruppo, i Camillas. Purtroppo, la band si è sciolta dopo la morte di uno dei membri.

Una volta iniziate le audizioni di X Factor 2024, Danielle ha fatto innamorare i giudici con “Sfiorivano le viole“, celebre brano di Rino Gaetano. Alla fine della performance, molti tra i fan ricorderanno ancora la commozione di Jake La Furia, rimasto profondamente colpito dalla sua voce e dal suo talento. Purtroppo, però, nelle ultime ore dopo l’uscita delle assegnazioni il pubblico ha paura che l’eliminato di X Factor 2024 di questa settimana sia proprio lui, dato che nella scorsa puntata è apparso un po’ sotto tono. Che sia semplicemente stanco dato l’impegno in questa nuova esperienza? Noi siamo sicuri che con Vasco Rossi non ci deluderà!