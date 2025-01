Chi è la nonna di Anna Lou Castoldi: lo speciale legame vissuto

Nella vita della giovane Anna Lou Castoldi, figlia nata dall’amore poi svanito tra Morgan e Asia Argento, c’è stata una persona che ha occupato un posto centralissimo per diversi anni, parliamo di Daria Nicolodi, madre dell’artista e nonna della giovane che abbiamo visto di recente a Ballando con le stelle. Negli anni Anna Lou Castoldi dunque ha avuto la fortuna di vivere con una nonna presente al suo fianco, fino alla scomparsa avvenuta nel 2020, ma nel cuore della figlia d’arte ci sarà sempre un posto speciale per la nonna. Aprendo la scatola dei ricordi, Anna Lou Castoldi ha rivelato: “Mi manca il suono della sua voce, le sue mani su di me me le ricordo un po’ meno, è strano da pensare e questo mi fa piangere” aveva raccontato la ragazza in una delle clip di presentazione a Ballando con le stelle.

Sempre ricordando la nonna Daria Nicolodi, Anna Lou Castoldi ha tirato fuori dal cassetto alcuni ricordi e chiacchierate fatte con la speciale donna: “Mi raccontava che lei era una maga bianca, parlava col vento. Io tuttora associo questo alla natura, mi mandava gelsomini e iris”.

Anna Lou Castoldi e la rivelazione sulla nonna Daria Nicolodi: “Era moderna”

Nonostante l’età avanzata, a contraddistinguere Daria Nicolodi negli ultimi anni della sua vita era una modernità di fondo che la nipote Anna Lou Castoldi ha sempre pienamente apprezzato senza farne mistero. Ad esempio, la nonna della figlia di Asia Argento e Morgan apprezzava i piercing della nipote, sfoggiati anche nel corso dell’avventura a Ballando con le stelle dei mesi scorsi, uno stile che ha sempre trovato l’apprezzamento da parte della donna:

“È stata ed è ancora una delle persone più importanti nella mia vita. Il pensiero di poterle dedicare qualcosa anche se lei non c’è più mi fa piacere” ha raccontato senza troppi giri di parole Anna Lou Castoldi.