Sonia Bruganelli e l’urlo del figlio Davide Bonolis a Ballando con le stelle 2024: “Bravissima”

Sonia Bruganelli e Carlo Aloia scendono sulla pista di Ballando con le stelle 2024 con un Charleston sulle note di Bad Romance di Lady Gaga. In studio c’è un fan d’eccezione, il figlio di Sonia Bruganelli, Davide Bonolis che le urla bravissima. Il 20enne ha stato inquadrato per pochi secondi mentre applaudiva entusiasta la madre mentre ballava nello show di Milly Carlucci. Quest’ultima ha fatto notare all’imprenditrice la presenza del figlio in studio.

Sonia ha rivelato a Milly Carlucci che in realtà le giudici più severe sono le figlie Silvia e Adele: “Mi criticano di più le figlie femmine” Non ci si è soffermati molto sul ragazzo. Si passa alla giuria. Per Ivan Zazzaroni e Fabio Canino non è stata un’ottima performance ed anche Carolyn Smith ha sottolineato coma la performance non fosse il massimo: “Sei riuscita a fare delle cose però poteva essere meglio, c’è molto da lavorare.” E durante il gudizio Sonia è uscita allo scoperto con Angelo Madonia provocando Guillermo Mariotto.

Davide Bonolis, chi è il figlio di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: promessa del calcio

Davide Bonolis, il figlio di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis è nato il 7 giugno 2004, il 20enne è cresciuto in una famiglia che fa parte da decenni del mondo dello spettacolo ha preferito un’altra strada è infatti una promessa del calcio e per anni ha militato nelle giovanili della Roma. Attualmente, invece, gioca nel Siena. La fidanzata di Davide Bonolis è Martina Fabbri, non si altro sulla coppia ma dai pochi scatti postati sui social i due appaiono molto affiatati e complici. Sonia e Paolo hanno avuto anche altre due figlie: Silvia e Adele.