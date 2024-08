DE SCIGLIO SALUTA LA JUVENTUS: ANDRÀ ALL’EMPOLI GRATUITAMENTE

La Juventus si prepara a salutare Mattia De Sciglio. Arrivato in bianconero nel 2017, il difensore classe ’92 lascerà Torino a titolo gratuito nonostante avesse un altro anno di contratto. Il calciatore passerà all’Empoli, dove si trasferirà senza indennizzi a favore della Vecchia Signora. Anzi, la Juventus pagherà anche una parte di ingaggio del difensore: circa 1.5 milioni verranno infatti versati dai bianconeri nelle casse del giocatore, in modo da liberare uno slot e alleggerire ancor di più il bilancio.

De Sciglio è arrivato in bianconero nel 2017 e solamente in una stagione, quella 2020-2021, è partito in prestito in direzione Lione, tornando poi nuovamente a Torino l’anno successivo. In bianconero il terzino ha collezionato 117 presenze e due reti, vincendo tre scudetti, due Coppe Italia e una Supercoppa, dopo che invece in rossonero aveva vinto due Supercoppe italiane. Un palmares di tutto rispetto, dunque, per il giocatore che proseguirà la sua carriera in Toscana, all’Empoli, dove come obiettivo avrà quello di trascinare la squadra a una salvezza tranquilla.

DE SCIGLIO SALUTA LA JUVENTUS:

Giornata importante in casa bianconera con vari snodi di mercato che potrebbero cambiare radicalmente la struttura della futura Juventus, che si troverà ad affrontare campionato, Coppa Italia e Champions League con una rosa completamente rinnovata. Non solo la partenza di De Sciglio verso l’Empoli: il club ha definito oggi anche la cessione di Federico Chiesa, che invece passerà al Liverpool dopo che l’interessamento delle squadre di Serie A non ha prodotto alcuna offerta concreta. I bianconeri, dopo aver messo a segno l’uscita del classe 1997, finito ai margini del progetto di Thiago Motta, hanno deciso di puntare tutto su Sancho: si sta definendo l’affare con il Manchester United che porterà a Torino l’attaccante inglese. Il classe 2001 dovrebbe arrivare al momento in prestito: dettagli in via di definizione.