Lo scontro tra Deborah Lettieri ed Emanuel Lo su Teodora ad Amici 24

Duro colpo per Deborah Lettieri ad Amici 24 dopo l’eliminazione di Teodora, che ha perso la seconda sfida di giornata e, quindi, la maglia. La ballerina pensava di essere al sicuro dopo aver vinto la sfida con Maria Sole, più volte rimandata anche per via di un suo infortunio. La giudice scelta per l’occasione Maura Paparo le aveva appena chiesto di dare una svolta al suo percorso nella scuola di Maria De Filippi, dopo averla ‘salvata’, ed ecco la scelta a sorpresa di Emanuel Lo di mandarla di nuovo in sfida.

Una scelta, anche per modalità e tempismo, non apprezzata dall’altra prof di ballo. “Capisco che è rimasto solo con un banco, ma ha castigato 16 ballerini e poteva avere un banco quando voleva. Non mi sembra questa la situazione onestamente…”, ha dichiarato Deborah Lettieri. Di diverso avviso ovviamente Emanuel Lo.

Emanuel Lo stronca Teodora: “L’allieva più debole di Amici 24”

“Visto che Teodora non ha mai primeggiato ed è l’allieva più debole della classe, è sempre molto tiepida, quindi vorrei prendere un banco con una sfida. Passa solo le sfide, nella scuola è sempre in fondo. È un elemento debole”, la spiegazione fornita da Emanuel Lo ad Amici 24. Pur consapevole della facoltà del collega di mandare in sfida la sua allieva, Deborah Lettieri è stata molto polemica: “È uno strumento che tu puoi utilizzare, ma modi e tempi sono mediocri. Si è appena ripresa da un infortunio e ha appena finito una sfida”.

Ma per il prof di ballo il tempo stringe e Teodora non è all’altezza: “Vuoi altri sette mesi per lei? Quanti altri mesi vuoi?”. Alla fine, la ballerina ha perso la sfida ed è uscita tra le lacrime, ma con un consiglio di Alessandra Celentano: “Ti è servito tantissimo questo percorso, devi essere contenta di quello che hai fatto e continuare così”.