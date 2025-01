Nato nella provincia di Napoli, Deddè è il nuovo concorrente di Amici. Ha fatto il suo ingresso pochissimo tempo fa, ma ha già imparato a farsi riconoscere grazie alla sua bravura e al suo nuovo inedito. Nato nel 2005, il vero nome di Deddè è Gabriele Giuseppe Mazza, ma artisticamente ha sempre preferito farsi chiamare così. Come riporta il sito daninseries, ha iniziato a suonare e cantare sin da quando era solo un ragazzino, per poi capire che la sua passione lo avrebbe condotto ben più lontano.

A quanto sembra, Deddè è legatissimo alla sua famiglia, mentre nella scuola di Amici sembra aver costruito un ottimo rapporto con la sua professoressa, Anna Pettinelli. Per quanto riguarda i suoi genitori, invece, non si sa molto, ma si conosce la storia del nonno e di suo padre che fanno un lavoro particolarissimo: questi ultimi lavorano il corallo e costruiscono cammei, tanto che gli hanno regalato un ciondolo con un teschio che porta le cuffie, e Deddè lo porta tutti i giorni al collo.

Deddè non è solo un grande appassionato di musica, ma come ha svelato lui stesso, ha un grosso debole anche per la cucina. “Scrivo di cose realmente accadute, storie di vita belle e brutte, racconto della mia città. Cantare significa esprimere quello che ho dentro“, ha dichiarato nel programma, e certamente i fan hanno notato tutta la sua bravura in così poco tempo. Passiamo ora a scoprire se Deddè di Amici è fidanzato o single. Purtroppo non possiamo rispondere a questa domanda, dato che il ragazzo non ha mai dichiarato nulla in merito.

Non si sa ancora se Deddè abbia una fidanzata, e non si sa nulla sulle sue relazioni precedenti. Nemmeno dai social traspare qualcosa, forse perchè il cantante è estremamente geloso della sua privacy. Deddè è un ragazzo molto serio che si impegna tantissimo nella musica e ha tanta paura di non farcela. Infatti, dopo essere entrato ad Amici ha confessato ad Anna Pettinelli, furiosa dopo l’eliminazione di Ilan, di avere timore di non essere accettato dagli altri cantanti e ballerini, dato che è arrivato in ritardo rispetto a loro. Timore che poi si è rivelato inutile perchè i ragazzi lo hanno subito accolto con entusiasmo.