Delitto ai Caraibi, Rete 4/ Trama e cast del giallo carico di suspence in onda oggi 17 giugno 2024

Il cast del film Delitto ai Caraibi, diretto da Philippe Niang

Lunedì 17 giugno, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:45, verrà trasmesso il film giallo per la TV intitolato Delitto ai Caraibi, un lavoro realizzato nel 2016 e diretto dal regista francese Philippe Niang, il cui nome potrà sembrare poco familiare, ma lo diventa subito quando si cita il suo lavoro più famoso, ovvero la serie di grande successo Joséphine, ange guardien.

Gli attori protagonisti del film Delitto ai Caraibi sono Sara Martins, Philippe Lavil, Olivier Marchal, Eric Delor, France Zobda. Nel ruolo del capitano di polizia Léna Valrose, Sara Martins ha riscosso molto successo e l’attrice è conosciuta par la serie TV Delitti in Paradiso. Lo stesso dicasi per il collega, l’attore Olivier Marchal, molto apprezzato anche come regista e sceneggiatore, che in questo film ha interpretato il poliziotto Paul Ventura.

La trama del film Delitto ai Caraibi: un mistero fitto e intrigante tra rituali e credenze religiosi

Delitto ai Caraibi inizia con il ritrovamento del corpo senza vita di una giovane donna, nei pressi di un vulcano nell’isola di Martinica. Per identificare il cadavere, il caso viene affidato a un capitano della polizia parigina, Léna Valrose, in forza nella sezione scientifica del dipartimento. Pur avendo origini martinicana, Léna non era mai stata prima sull’isola, quindi è una dura prova per chi come lei è cresciuta in Francia e non ama il caldo torrido e il cibo speziato.

Ad aiutare la poliziotta sarà il capitano Paul Ventura, che da anni vive a Martinica. Sull’isola Léna vorrebbe anche trovare suo padre, l’uomo che non ha mai avuto modo di conoscere poiché la madre, incinta di lei, decise di abbandonare l’isola e di trasferirsi a Parigi.

I due capitani sono agli ordini di Magaly Brédas, un commissario dal carattere duro e forte, conseguente a tanti anni di lavoro in materia penale. Unico punto debole della Brédas è suo figlio, che nonostante gli insegnamenti della madre, ha rapporti frequenti con la delinquenza locale.

Iniziano le indagini, il caso è molto complesso, la zona da perlustrare è quella del Monte Pelée e i due capitani dovranno fare i conti con demoni mitici e antiche superstizioni, credenze che risalgono all’eruzione del vulcano avvenuta nel 1902. I poliziotti dovranno lavorare compatibilmente con le radicate convinzioni locali e dovranno fare i conti con l’ombra e la maledizione di Cyparis, unico uomo scampato all’eruzione…











