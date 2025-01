La dieta chetogenica sta vivendo un momento davvero di enfasi. Secondo i dati è infatti una delle più seguite in Italia da coloro che vogliono mettersi “a stecchetto”, che intendono perdere peso mangiando in maniera più sana ed equilibrata. A svelarlo, come si legge su La Gazzetta dello Sport, sono i numeri di ProntoPro, che ha snocciolato appunto un po’ di dati in merito alla dieta, e alla loro pratica. Viene specificato prima di tutto che coloro che vogliono seguire un piano alimentare equilibrato si rivolgono prima di tutto ai nutrizionisti, la figura maggiormente contattata con un totale del 66,2%.

Pesce sintetico "coltivato" in laboratorio in arrivo a tavola?/ Cos'è, come si ottiene e perché è sostenibile

Secondariamente troviamo i dietologi, e infine i dietisti. Si tratta ovviamente di notizie positive visto che, come vi ricordiamo spesso e volentieri, è assolutamente sconsigliato mettersi a dieta con il fai da te o seguendo magari le indicazioni fornite dai social e da internet: bisogna sempre rivolgersi ad un professionista che dopo un’accurata visita sarà in grado di cucirci addosso il miglior piano alimentare tenendo conto dei nostri obiettivi, la nostra conformazione fisica ed eventualmente malattie e problemi vari.

Coca Cola, maxi richiamo di bottiglie e lattine in Europa: alto livello di clorato/ Italia coinvolta?

DIETA CHETOGENICA, UNA CRESCITA VERTIGINOSA

Dicevamo in apertura della dieta chetogenica, che forse anche per via del fatto di essere stata molto pubblicizzata nell’ultimo anno, sta raggiungendo livelli record. Stando a quanto scrive la Rosa attraverso il suo sito web, c’è stata una crescita del 296% fra coloro che appunto hanno deciso di mettersi a dieta, di conseguenza è chiaro come la stessa abbia ormai superato la Dieta Mediterranea, quella che viene maggiormente consigliata dagli addetti ai lavori.

Ma che cosa è la dieta chetogenica? Di fatto vengono quasi totalmente eliminati i carboidrati, al massimo mezzo etto ogni giorno, e così facendo si mette il corpo nello stato di chetosi durante il quale il nostro organismo attinge le energia dai grassi.

Dieta, le alternative a dolci e zuccheri/ Come non rinunciare al dessert con sei diversi alimenti

DIETA CHETOGENICA, COME FUNZIONA

Con la riduzione dei carboidrati scendono anche gli zuccheri, precisamente il glucosio nel sangue, e così facendo il nostro corpo brucia i chetoni trasformandoli nella “benzina” necessaria per vivere. Facile quindi il meccanismo: senza carboidrati il nostro essere umano viene come “ingannato” brucia quindi i grassi facendoci così dimagrire. Ed è proprio questo il motivo principale per cui gli italiani scelgono la dieta chetogenica, perdere peso, indicato da 7 italiani su 10, il 70%.

Si tratta comunque di un regime alimentare decisamente delicato, ed è per questo che chi segue questo piano si rivolge quasi sempre ad uno specialista. La dieta chetogenica è inoltre efficace in alcuni casi di diabete di tipo 2, in alcuni casi di insulino-resistenza, ma anche malattie infiammatorie all’intestino, e altre patologie. Va infine specificato che la dieta chetogenica non è una passeggiata, visto che se fatta in maniera sbagliata può portare a gravi complicazioni, inoltre, non va mai seguita per più di 12 settimane/tre mesi.