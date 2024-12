Mancano pochissime ore alle grandi abbuffate natalizie – di fatto il periodo dell’anno in cui è più facile ingrassare – e si accentuano i sempre fermi dubbi sulla dieta di Natale 2024 da seguire per evitare di arrivare a Capodanno con qualche chiletto di troppo che sarà decisamente difficile da smaltire: ovviamente i consigli degli esperti sono tantissimi e con le giuste attenzioni si potranno evitare gli eccessi, concedendosi qualche piccolo extra senza dover affrontare il periodo festivo con una vera e propria rigidissima dieta che – tra pranzi e cenoni in famiglia – potrebbe rivelarsi piuttosto complicata da seguire.

Panettone e Pandoro: ricette e varie versioni per Natale 2024/ Novità e istruzioni per quelli fatti in casa

La prima cosa da cui partire se si cercasse una dieta di Natale 2024 è quella di regolare di conseguenza i vari pasti che presenterete a tavola nei prossimi giorni prediligendo delle alternative più magre e – soprattutto – porzioni meno abbondanti di quelle che tradizionalmente di associano alle festività natalizie: dato ampio sfogo all’uso delle verdure (magari attingendo all’enorme cultura culinaria vegetariana e vegana) limitando al minimo l’uso di grassi durante le preparazioni, ma anche alle proteine magre come il tacchino, il pollo e il pesce; seguendo – insomma – quei sempre ottimi capisaldi della dieta mediterranea con i quali potrete fare un vero e proprio figurone senza rinunciare al gusto.

Pranzo di Natale 2024, le ricette nei ristoranti/ Antipasti, primi, secondi e dolci proposti dagli chef

I consigli per la dieta di Natale 2024: dall’attività fisica al digiuno, come arrivare alle feste preparati

D’altra parte, per la dieta di Natale 2024 un ottimo consiglio che potreste seguire è quello di regolare i vostri pasti nelle giornate immediatamente precedenti (anche se i migliori risultati li avreste ottenuti con una o due settimane di preparazione) e in quelle successive, portando in tavola una ricca varietà di alternative equilibrate, evitando di strafare con la carne – specialmente quella rossa – e limitando al minimo (o, meglio ancora, annullando del tutto) il consumo di dolci, bevande zuccherate e cibi fritti.

Pranzo di Natale 2024, ristoranti e ricette/ Cosa cucinare e menu pronti: dagli antipasti al dolce

Centrale nella dieta di Natale 2024 – ed in realtà di qualsiasi dieta che si rispetti – sarà anche l’imprescindibile attività fisica, tra delle lunghe camminate all’aperto dopo ogni pasto, una corsetta la mattina presto o la sera ed evitando il più possibile la sedentarietà domestica; mentre in generale sarà importante (differentemente a quanto si possa pensare) evitare di digiunare perché così facendo non farete altro che aumentare il vostro senso dell’appetito con la conseguenza che – una volta arrivati a tavola durante le festività – vi abbufferete per placare la vostra voglia di cibo.