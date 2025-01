DIRETTA AREZZO VIS PESARO, SITUAZIONE SIMILE PER LE DUE COMPAGINI

E’ uno scontro in piena zona playoff quello della diretta Arezzo Vis Pesaro che si terrà lunedì 6 gennaio 2025 alle ore 15:00. Allo Stadio Città di Arezzo si affrontano due compagini che si trovano appaiate a trentacinque punti nella classifica del girone B della Serie C occupando rispettivamente la sesta e la quinta posizione della graduatoria. Entrambe le squadre sono dunque arrivate a stabilirsi saldamente in zona playoff e vogliono continuare a lottare per arrivare il più in alto possibile.

Gli amaranto stannno vivendo un buon periodo essendo in serie positiva da quattro appuntamenti e non vorrebbero certo arrestare la propria corsa alla vetta mirando piuttosto a ripetere il successo esterno arrivato contro il Campobasso prima di Natale. Gli ospiti della Vis Pesaro hanno invece rallentato nell’ultimo weekend di campionato perdendo nettamente in casa contro la Torres. Questa sconfitta spinge i biancorossi a riscattarsi al più presto possibile con una vittoria convincente.

DIRETTA AREZZO VIS PESARO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Arezzo Vis Pesaro verrà trasmessa soltanto da Sky e da Now. Niente da fare quindi per la visione in chiaro del match che sarà invece in esclusiva per gli abbonati e dunque sarà disponibile in streaming su Sky Go e sul canale Sky Sport 253 del televisore.

AREZZO VIS PESARO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Arezzo Vis Pesaro ci dicono che mister Emanuele Troise dovrebbe utilizzare il tridente offensivo e schierare il modulo 4-3-3 con Trombini, Montini, Chiosa, Gigli, Righetti, Eklu, Santoro, Renzi, Pattarello, Ogunseye e Tavernelli. Il tecnico Roberto Stellone, nonostante la sconfitta contro la Torres, potrebbe comunque riconfermare il 3-4-1-2 con Vukovic, Palomba, F. Coppola, Zoia, Peixoto, Di Paola, Tavernaro, Cannavo; Orellana, Nicastro ed Okoro.

AREZZO VIS PESARO, LE QUOTE

Le quote dei bookmakers per la diretta Arezzo Vis Pesaro parlano abbastanza chiaro in merito al pronostico finale. Per Snai il Cavallino è in pole position per la vittoria con l’1 pagato a 2.20 mentre i Vissini hanno più o meno le stesse chances di strappare un punticino, l’x viene dato a 3.10, rispetto a quelle riguardanti un eventuale successo, con il 2 quotato appunto a 3.05.